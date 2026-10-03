La gran preocupación de Rafa Márquez en el resto de la Fecha FIFA

A la Selección Mexicana de Rafael Márquez le quedan aún un par de partidos amistosos en esta Fecha FIFA, contando el del día de hoy ante Estados Unidos. El problema es que más allá de los resultados que ha tenido el nuevo estratega, enfrenta otro grave problema al cual tienen que darle solución lo antes posible para el mes de noviembre.

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Y es que hay que recordar que a días de que debutara el entrenador con este Tricolor se dio a conocer la baja de su preparador físico, Pol Lorente, por lo que estarían analizando quién podría tomar este cargo. La importancia de tenerlo ya cobra demasiada relevancia al ver cómo hay jugadores que han sufrido por molestias musculares.

El problema que enfrenta Rafa Márquez

Las primeras dos bajas fueron las de Alan Cervantes y César Montes, los dos futbolistas tuvieron que regresar con sus clubes debido a molestias musculares. En el caso del jugador del América se debió a precisamente a un tema que ya venía arrastrando con su equipo; mientras que el central tuvo problema físico en el glúteo medio.

Pero después del segundo partido ante Perú, se reveló que en el entrenamiento que tuvieron después del juego Gilberto Mora se había resentido de su molestia en el tobillo, por lo que era duda y casi baja para el partido de esta noche ante el equipo de las Barras y las Estrellas, aún cuando era uno de los considerados por Rafa Márquez.

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Y hace unos minutos se confirmó que hoy mismo Hirving Lozano habría sufrido una lesión en el bíceps femoral izquierdo, por lo que tendría que regresar a su conjunto para continuar con su tratamiento médico y se perdería no sólo el duelo de esta noche, sino también el de el próximo martes ante Chile, por lo que antes de perder más jugadores, tendrán que hallar a su PF.

En síntesis