Mala noticia para Rafa Márquez: Hirving Lozano no jugaría con México frente a Estados Unidos

Hirving Lozano volvió a una convocatoria de la Selección Mexicana después de casi un año sin jugar.

México se enfrenta con Estados Unidos este sábado en lo que es el tercer amistoso del Tri en esta Fecha FIFA. Después de empatar tanto con Colombia como con Perú, Rafa Márquez va en busca de su primera victoria como entrenador del conjunto nacional.

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No obstante, a horas del partido frente a Estados Unidos, apareció una mala noticia relacionada con Hirving Lozano. El extremo mexicano, quien volvió al Tri gracias al llamado de Rafa Márquez, se habría lesionado y se perdería el amistoso de la Selección Mexicana.

De acuerdo a lo informado por Mauricio Ymay, periodista de TUDN, ‘Chucky’ sufrió una molestia muscular en el último entrenamiento del Tri y por eso estaría prácticamente descartado para sumar minutos en el partido contra el equipo de Mauricio Pochettino.

Todo indicaba que Hirving Lozano sería titular con México este sábado, al igual que lo fue en el primer amistoso frente a Colombia. Sin embargo, ahora Rafa Márquez tendrá que decidirse por otro futbolista para que juegue como extremo izquierdo.

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Hirving Lozano en un entrenamiento con México (Imago7)

¿Quién reemplaza a Chucky Lozano?

La opción más cercana a las características de ‘Chucky’ Lozano es Hugo Camberos, el futbolista de Chivas. Orbelín Pineda también podría jugar como extremo izquierdo pero tampoco es que le sobran las variantes a Rafa Márquez en dicha posición.

Hirving Lozano volvió a una convocatoria de la Selección Mexicana casi un año después. Su último partido había sido en noviembre de 2025 hasta que sumó 64 minutos en el primer amistoso del Tri ante Colombia de esta Fecha FIFA.

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En síntesis