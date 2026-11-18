Era todavía el primer tiempo del partido entre México y Jamaica, la Selección Nacional necesitaba un gol para empatar y buscar la clasificación por goles de visitante. Una anotación del rival acababa con todo, fue así que en el minuto 25 del juego Renaldo Cephas se fue solo y Raúl Rangel hizo una mala salida que pudo terminar en tragedia.

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Fue en esa jugada que apareció Erik Lira en el uno vs uno; el jugador de Cruz Azul, quien había recibido el gafete de capitán por parte de Rafael Márquez hizo lo impensable y recorrió metros del campo a una velocidad impresionante para evitar que cayera la anotación que lapidara al cuadro Tricolor y concluyera con la eliminación.

¿Qué llevó a Erik Lira a evitar esa anotación?

El mediocampista vio cómo Rodrigo Huescas perdió el balón en el medio campo y no dudó en salir corriendo detrás del jamaiquino al cual logró quitarle el balón cerca del área y sin cometer una falta de peligro. De esta manera, evitó lo que nadie quería, por lo que fue cuestionado al término del partido y fue increíble que ni siquiera pensó cómo lo iba a resolver, sólo lo hizo.

“Fue puro corazón, en mi mente sólo pasaba ‘no me puede hacer el gol’ y es algo que nos representa, me tocó hacerlo a mí, pero representa a todo un país, a 11 guerreros que están adentro, otros, no quiero dejar a ninguno, pero a toda la convocatoria, al cuerpo técnico, habla de esa jugada, de que queremos siempre más y de que estamos listos para hacer grandes cosas”. Erik Lira

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Con este discurso, Lira dejó claro porqué Rafa Márquez le dio el gafete de capitán, ya que engloba a todos los que están en el grupo y sobre todo, no enfatizó en el error que señalaba al “Tala” por la mala salida, sino que destacó haber hecho lo que estaba en su poder y que al final resultó ser de beneficio para el equipo.

En síntesis