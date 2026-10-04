Los jugadores que ya no serían convocados por Rafa Márquez

Estos son los jugadores que perderían su convocatoria para la siguiente Fecha FIFA con la Selección Mexicana.

Rafael Márquez ya tuvo su primera prueba bajo las riendas de la Selección Mexicana, empató ante Colombia y Perú, perdió contra Estados Unidos y ya sólo le falta un duelo ante Chile, donde se espera que consiga su primera victoria en esta Fecha FIFA de septiembre-octubre, pero como el equipo no dio los resultados, preocupa el futuro de varios.

Publicidad

Antes de que debutaran, Rafa habló de que no contaba con la materia prima necesaria para hacer un equipo de época como en el Barcelona, por lo que recibió muchas críticas y tras el duelo de ayer se pudo ver que algunos jugadores no cumplieron con lo que se esperaba de ellos y ahora quedarían fuera de la plantilla.

Para el mes de noviembre se vienen los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y algunos jugadores de los que fueron considerados en esta ocasión podrían perder su lugar y no sólo por la falta de resultados positivos, sino porque Rafa recuperaría algunas piezas que no habían sido consideradas por algunos otros temas.

Los que regresarían a la convocatoria

Jugadores como Luis Ángel Malagón, César Montes, Alan Cervantes, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Rodrigo Huescas quedaron fuera de la convocatoria por cuestiones no futbolísticas, por lo que estos siete elementos serían considerados en la siguiente lista y por ende, al menos esta cantidad quedaría fuera.

Publicidad

Las ausencias que tendría México en la Nations League

Empezamos por la portería: Alex Padilla fue el único arquero que no recibió minutos por lo que podría ser reemplazado; en la defensa Jorge Sánchez y Diego Campillo podrían ser las bajas tomando en cuenta la vuelta de Huescas y el “Cachorro”; en el mediocampo Denzell García, Jéremy Márquez y hasta Luis Chávez podrían no ser considerados.

En la delantera, aunque Santi no tuvo un buen desempeño, Rafa habló de darle minutos necesarios, por lo que no lo dejaría fuera, pero sí podrían salir Germán Berterame, Hugo Camberos, Isaías Violante e Hirving Lozano.

En síntesis

Rafael Márquez empató ante Colombia y Perú, y perdió contra Estados Unidos.

empató ante Colombia y Perú, y perdió contra Estados Unidos. Nations League celebrará sus Cuartos de Final durante el mes de noviembre.

celebrará sus Cuartos de Final durante el mes de noviembre. Siete jugadores, como Edson Álvarez y Raúl Jiménez, regresarían a la próxima convocatoria.