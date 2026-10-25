México vs Nigeria: Dónde ver los 8vos del Mundial Femenil Sub17

La Selección Mexicana Sub17 consiguió su pase a los Octavos de Final en el Mundial y se definió a Nigeria como su próximo rival.

Este domingo la Selección Mexicana Femenil Sub 17 logró su pase a la siguiente ronda del Mundial en Marruecos. El equipo de Miguel Gamero ganó su último partido de la fase de grupos ante Australia para conseguir la clasificación a los octavos de final como el segundo lugar del Grupo F tras sumar un total de 6 puntos.

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¿Quién es el rival de México en los octavos de final del Mundial Sub 17?

Con esto, el equipo ya consiguió un rival y en la siguiente ronda tendrá que buscar su boleto a los cuartos de final ante Nigeria, quienes quedaron en el segundo puesto del Grupo B. De esta manera se viene este partido para las mexicanas después de iniciar con una derrota, de cierta manera esperada frente a España.

¿Cuándo y a qué hora es el México vs Nigeria?

El duelo de México vs Nigeria se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre a las 09:00 horas del centro del país. Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Complejo de Fútbol Mohammed VI (Cancha 2), ubicado en la ciudad de Salé. El equipo tendrá tres días para preparar este duelo que las haría avanzar a los cuartos de final.

¿Dónde ver los octavos de final?

Este enfrentamiento será transmitido a través de varios medios: la primera opción será en televisión abierta mediante Canal Nu9ve; a través de TUDN por la televisión de cable y en su plataforma de streaming de ViX Premium; la última sería en la aplicación de FIFA+ la cual será transmitida también mediante la programación de DAZN.

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¿Quién podría ser su rival en cuartos de final?

En caso de que el conjunto mexicano pueda conseguir su boleto para los cuartos de final enfrentándose ante Nigeria, ahora tendría como rival a la escuadra ganadora de la otra llave, es decir, Alemania o Canadá.

En síntesis