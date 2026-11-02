Las mexicanas del América Femenil en la prelista del Premundial

Estas son las jugadoras del América Femenil que están en la prelista de Pedro López y que podrían ir al Premundial con la Selección Mexicana.

Este lunes la Concacaf dio a conocer el prelistado de las jugadoras de la Selección Mexicana elegidas por Pedro López para el Premundial. En esta convocatoria se tienen a 60 jugadoras, de las cuales sólo 23 serán las que puedan pelear el boleto para la Copa del Mundo de Brasil 2027 ante Haití a finales del mes de noviembre.

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Justamente dos de los equipos que más destacan en la Liga Femenil son las que más jugadoras aportan. En el caso de Tigres son 11 futbolistas, mientras que de América son 10, hasta el momento, donde la mayoría podría tener la oportunidad de formar parte de la lista final.

Las jugadoras de América en la prelista

Las Águilas de Ángel Villacampa tienen a un par de porteras seleccionadas; en primera instancia está Itzel Velasco y en segunda Celeste Espino; siendo esta última quien podría mantenerse. En la zaga cuentan con tres elementos: Jana Gutiérrez; Kimberly Rodríguez y Karina Rodríguez, que en cierta manera las tres podrían ir.

En el mediocampo aparecen Xcaret Pineda, Nancy Antonio y Aylin Avilez, aunque parece que sólo la segunda tendría la oportunidad de asistir al Premundial. Finalmente en la delantera, López contempló a Scarlett Camberos y a Montserrat Saldívar, dos elementos que hasta el momento han tenido buen paso con las Águilas y podrían ser consideradas sin problema.

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El listado completo de Selección Mexicana Femenil

Porteras

Itzel Velasco (América)

(América) Blanca Félix (Chivas)

(Chivas) Esthefanny Barreras (Pachuca)

(Pachuca) Cecilia Santiago (Tigres)

(Tigres) Celeste Espino (América)

(América) Itzel González (Tigres)

(Tigres) Paola Manrique (Rayadas)

(Rayadas) Wendy Toledo (Pumas)

Defensas

Kenti Robles (Pachuca)

(Pachuca) Nicolette Hernández (Boston Legacy)

(Boston Legacy) Reyna Reyes (Portland Thorns)

(Portland Thorns) Alexandra Godínez (Rayadas)

(Rayadas) Ana Mendoza (Pumas)

(Pumas) Jana Gutiérrez (América)

(América) Kimberly Rodríguez (América)

(América) Anika Rodríguez (Tigres)

(Tigres) Natalia Colín (Chivas)

(Chivas) Karina Rodríguez (América)

(América) Cristina Ferral (Chivas)

(Chivas) Carol Cazares (Rayadas)

(Rayadas) Aliyah Farmer (Chicago Red Stars)

(Chicago Red Stars) Jimena López (Tigres)

(Tigres) Daniela Monroy (Rayadas)

(Rayadas) Damaris Godínez (Chivas)

(Chivas) Tanna Sánchez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Karla Martínez (Toluca)

(Toluca) Berenice Ibarra (Pachuca)

Mediocampistas

Alice Soto (Rayadas)

(Rayadas) Alexia Delgado (Tigres)

(Tigres) Rebeca Bernal (Manchester United)

(Manchester United) Karla Nieto (Pachuca)

(Pachuca) Nancy Antonio (América)

(América) Maricarmen Reyes (Tigres)

(Tigres) Diana García (Rayadas)

(Rayadas) Ella Sánchez (Pachuca)

(Pachuca) Fátima Servín (Rayadas)

(Rayadas) Nicole Pérez (Rayadas)

(Rayadas) Stephany Mayor (Tigres)

(Tigres) Sabrina Enciso (Tigres)

(Tigres) Noemí Granados (FC Juárez)

(FC Juárez) Aylin Avilez (América)

(América) Alejandra Lomelí (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Xcaret Pineda (América)

(América) Valerie Vargas (Rayadas)

(Rayadas) Natalia Mauleón (Chivas)

(Chivas) Mayalu Rausch (León)

(León) Lourdes Bosch (Rayadas)

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Delanteras

Scarlett Camberos (América)

(América) Charlyn Corral (Pachuca)

(Pachuca) Kiana Palacios (Utah Royals)

(Utah Royals) Jasmine Casarez (Chivas)

(Chivas) Jacqueline Ovalle (Orlando Pride)

(Orlando Pride) Diana Ordóñez (Tigres)

(Tigres) Myra Delgadillo (Tigres)

(Tigres) Alicia Cervantes (Chivas)

(Chivas) María Sánchez (Tigres)

(Tigres) Montserrat Saldívar (América)

(América) Mayra Pelayo (Chivas)

(Chivas) Paola García (Pachuca)

(Pachuca) Denise Castro (Chivas)

En síntesis