Las mexicanas del América Femenil en la prelista del Premundial

Este lunes la Concacaf dio a conocer el prelistado de las jugadoras de la Selección Mexicana elegidas por Pedro López para el Premundial. En esta convocatoria se tienen a 60 jugadoras, de las cuales sólo 23 serán las que puedan pelear el boleto para la Copa del Mundo de Brasil 2027 ante Haití a finales del mes de noviembre.
Justamente dos de los equipos que más destacan en la Liga Femenil son las que más jugadoras aportan. En el caso de Tigres son 11 futbolistas, mientras que de América son 10, hasta el momento, donde la mayoría podría tener la oportunidad de formar parte de la lista final.
Las jugadoras de América en la prelista
Las Águilas de Ángel Villacampa tienen a un par de porteras seleccionadas; en primera instancia está Itzel Velasco y en segunda Celeste Espino; siendo esta última quien podría mantenerse. En la zaga cuentan con tres elementos: Jana Gutiérrez; Kimberly Rodríguez y Karina Rodríguez, que en cierta manera las tres podrían ir.
En el mediocampo aparecen Xcaret Pineda, Nancy Antonio y Aylin Avilez, aunque parece que sólo la segunda tendría la oportunidad de asistir al Premundial. Finalmente en la delantera, López contempló a Scarlett Camberos y a Montserrat Saldívar, dos elementos que hasta el momento han tenido buen paso con las Águilas y podrían ser consideradas sin problema.
El listado completo de Selección Mexicana Femenil
Porteras
- Itzel Velasco (América)
- Blanca Félix (Chivas)
- Esthefanny Barreras (Pachuca)
- Cecilia Santiago (Tigres)
- Celeste Espino (América)
- Itzel González (Tigres)
- Paola Manrique (Rayadas)
- Wendy Toledo (Pumas)
Defensas
- Kenti Robles (Pachuca)
- Nicolette Hernández (Boston Legacy)
- Reyna Reyes (Portland Thorns)
- Alexandra Godínez (Rayadas)
- Ana Mendoza (Pumas)
- Jana Gutiérrez (América)
- Kimberly Rodríguez (América)
- Anika Rodríguez (Tigres)
- Natalia Colín (Chivas)
- Karina Rodríguez (América)
- Cristina Ferral (Chivas)
- Carol Cazares (Rayadas)
- Aliyah Farmer (Chicago Red Stars)
- Jimena López (Tigres)
- Daniela Monroy (Rayadas)
- Damaris Godínez (Chivas)
- Tanna Sánchez (Cruz Azul)
- Karla Martínez (Toluca)
- Berenice Ibarra (Pachuca)
Mediocampistas
- Alice Soto (Rayadas)
- Alexia Delgado (Tigres)
- Rebeca Bernal (Manchester United)
- Karla Nieto (Pachuca)
- Nancy Antonio (América)
- Maricarmen Reyes (Tigres)
- Diana García (Rayadas)
- Ella Sánchez (Pachuca)
- Fátima Servín (Rayadas)
- Nicole Pérez (Rayadas)
- Stephany Mayor (Tigres)
- Sabrina Enciso (Tigres)
- Noemí Granados (FC Juárez)
- Aylin Avilez (América)
- Alejandra Lomelí (Cruz Azul)
- Xcaret Pineda (América)
- Valerie Vargas (Rayadas)
- Natalia Mauleón (Chivas)
- Mayalu Rausch (León)
- Lourdes Bosch (Rayadas)
Delanteras
- Scarlett Camberos (América)
- Charlyn Corral (Pachuca)
- Kiana Palacios (Utah Royals)
- Jasmine Casarez (Chivas)
- Jacqueline Ovalle (Orlando Pride)
- Diana Ordóñez (Tigres)
- Myra Delgadillo (Tigres)
- Alicia Cervantes (Chivas)
- María Sánchez (Tigres)
- Montserrat Saldívar (América)
- Mayra Pelayo (Chivas)
- Paola García (Pachuca)
- Denise Castro (Chivas)
En síntesis
- Pedro López eligió 60 jugadoras para la prelista del Premundial de Concacaf.
- 23 jugadoras buscarán el boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027.
- Tigres y América aportan 11 y 10 futbolistas respectivamente a la prelista.