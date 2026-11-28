Fue desde Canadá 2015 que la Selección Mexicana Femenil no lograba clasificar a una Copa del Mundo, por lo que en esta tarde tras vencer a Haití en los Cuartos de Final de la Concacaf W Championship con un marcador de 4-2 y lograron su boleto para Brasil 2027. Este era el partido más esperado y ahora dirigidas por Pedro López se consiguió el objetivo.

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Los goles del pase al Mundial

El partido estuvo muy reñido, ya que en el minuto 13 cayó la anotación de Diana Ordóñez, poniendo al combinado azteca con el marcador a favor. Pero fue en el minuto 21 cuando se marcó penal a favor de las haitianas. Melchie Dumornay se preparó desde los 11 pasos para cobrar, pero Esthefanny Barreras logró desviar el balón y evitar el empate.

Fue en el 31 cuando cayó la anotación de Haití para la igualada; sin embargo al 42′ apareció Lizbeth Ovalle para concretar un golazo desde media cancha para poner al equipo por encima en el marcador. Así al 45+2 apareció Maricarmen Reyes, quien también aprovechó la pelota que le cayó y de primera intención lanzó el esférico al arco.

Ya con el 3-1, Haití no se rindió y fue adelante para marcar el 3-2 en el minuto 59′. Pero la “Maga” Ovalle selló la victoria con el 4-2 con otra de sus grandes jugadas y México consigue su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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¿Cuándo es el México vs Canadá?

Hay que mencionar que por el formato se consiguió el objetivo, pero tienen que continuar con el Premundial. En esta ocasión tendrán que medirse ante Canadá que venció a Panamá y este duelo será el próximo martes 1 de diciembre a las 16:00 horas del centro de México, será exclusivo de ESPN y Disney+ para su transmisión.

En síntesis