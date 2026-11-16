Con la clasificación al Mundial 2027 y a los JJOO 2028 en el horizonte, Pedro López reveló a las 23 jugadoras de México Femenil convocadas para la Concacaf W Championship 2026.

El camino rumbo al Mundial Femenil de 2027 ha comenzado de manera formal. Con el boleto mundialista en juego, el estratega Pedro López presentó la convocatoria oficial de la Selección Mexicana Femenil integrada por las 23 futbolistas que afrontarán el Concacaf W Championship 2026.

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En primera instancia, el representativo nacional se medirá ante Haití el sábado 28 de noviembre en el Estadio Mansfield, en duelo correspondiente a los cuartos de final del Campeonato Femenil de Concacaf. Está programado que las jugadoras convocadas reporten este lunes 16 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF, para posteriormente trasladarse a Dallas el lunes 23 e integrarse de lleno a la competencia, tal y como detalló la federación mediante un comunicado oficial.

La nómina viene encabezada por la histórica goleadora Charlyn Corral, luego de ser recientemente galardonada con el Trofeo Gerd Müller a la mejor delantera del mundo durante la ceremonia del Balón de Oro 2026. Sin embargo, también sobresalen otros nombres de peso dentro de las 23 elegidas, entre las cuales destacan seis elementos que militan en ligas fuera de México.

La lista oficial de México

Con las Águilas del América fungiendo como el club que más aporta a la convocatoria con cinco futbolistas, las 23 jugadoras que defenderán la camiseta de la Selección Mexicana son las siguientes:

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Porteras : Blanca Félix (Guadalajara), Esthefanny Barreras (Pachuca) e Itzel Velasco (América).

: Blanca Félix (Guadalajara), Esthefanny Barreras (Pachuca) e Itzel Velasco (América). Defensas : Aaliyah Farmer (Chicago Red Stars), Alexandra Godínez (Rayadas), Ana Mendoza (Pumas), Kenti Robes (Pachuca), Kimberly Rodríguez (América), Nicolette Hernández (Boston Legacy) y Reyna Reyes (Portland Thorns).

: Aaliyah Farmer (Chicago Red Stars), Alexandra Godínez (Rayadas), Ana Mendoza (Pumas), Kenti Robes (Pachuca), Kimberly Rodríguez (América), Nicolette Hernández (Boston Legacy) y Reyna Reyes (Portland Thorns). Medias : Alexia Delgado (Tigres), Alice Soto (Rayadas), Karla Nieto (Pachuca), Maricarmen Reyes (Tigres), Nancy Antonio (América) y Rebeca Bernal (Manchester United).

: Alexia Delgado (Tigres), Alice Soto (Rayadas), Karla Nieto (Pachuca), Maricarmen Reyes (Tigres), Nancy Antonio (América) y Rebeca Bernal (Manchester United). Delanteras: Charlyn Corral (Pachuca), Diana Ordóñez (Tigres), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Jasmine Casarez (Guadalajara), Kiana Palacios (Utah Royals), Montserrat Saldívar (América) y Scarlett Camberos (América).

¡Un sueño que nos une a todas y todos! ✨🇲🇽



🗒️ Ellas son las 23 convocadas por 🫡Pedro López para representar a México en esta Fecha FIFA en el 🏆Concacaf W Championship.



Porque cuando juega México, jugamos todas y todos. 🫂 Su apoyo, su voz y su pasión también son parte de… pic.twitter.com/sMRQGFURvv — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 16, 2026

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial 2027?

El Concacaf W Championship 2026 se desarrollará del 27 de noviembre al 6 de diciembre, certamen donde el objetivo primordial radicará en amarrar la clasificación al Mundial Femenil 2027, máxima justa que tendrá lugar en Brasil del 24 de junio al 25 de julio.

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Para sellar su pasaporte a la Copa del Mundo de 2027, al Tricolor le bastará con imponerse a Haití en la ronda de cuartos de final. Dado que la Concacaf dispone de cuatro plazas directas para el torneo, los cuatro combinados que accedan a las semifinales asegurarán de inmediato su boleto sin necesidad de disputar un repechaje intercontinental, lo que significaría el ansiado retorno de México a un Mundial femenil tras 12 años de ausencia.

Asimismo, se abre de par en par la puerta para clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028, ya que el formato de competencia juega a favor del cuadro azteca. Con sede en Los Ángeles, los tres primeros lugares del Concacaf W Championship obtienen su pase olímpico (o bien el cuarto puesto en caso de que Estados Unidos finalice dentro del podio como anfitrión), lo que implica que, si el Tri vence a Haití, regresaría a unos Juegos Olímpicos por primera vez en 22 años.

En síntesis

Pedro López convocó a 23 jugadoras para el Concacaf W Championship 2026.

convocó a 23 jugadoras para el Concacaf W Championship 2026. México Femenil jugará ante Haití el 28 de noviembre en Dallas.

jugará ante Haití el 28 de noviembre en Dallas. América es el club con más seleccionadas, aportando cinco futbolistas.