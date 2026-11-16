En el partido de ida de los Cuartos de Final en la Concacaf Nations League, la Selección Mexicana tuvo cinco bajas de última hora. Rafael Márquez dio a conocer que Armando León, Obed Vargas, Andrés Montaño, Isaías Violante y Rodrigo Huescas no entraban en planes para ese primer partido ante Jamaica y los mandaron a las gradas.

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Rafa Márquez podría tener 11 titular diferente

Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al duelo de vuelta, Rafa confirmó que los jugadores que estuvieron fuera en el juego pasado tendrían la posibilidad de ser convocados en esta ocasión para buscar la remontada, por lo que los futbolistas que habían sido más solicitados por la afición como León, Obed y Montaño podrían ser considerados mañana.

¿Por qué tendrá 5 bajas más?

Hay que recordar que de nueva cuenta cinco tendrán que quedarse en las gradas, ya que en la convocatoria que hizo Márquez eligió a 28 jugadores y sólo 23 pueden ser considerados en su lista para el partido, después de lo visto en el primer enfrentamiento, es muy probable que alguno de los que estuvieron ahora se queden fuera.

Rafa argumentó que dependiendo de cómo los analice en el entrenamiento de hoy elegirá a los elementos que podrían formar el cuadro titular, a quienes aparezcan en la banca y lamentablemente también a los que quedarán fuera del encuentro. Aunque estos tres futbolistas serían los que tendrían más oportunidad de ser considerados.

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¿Por qué elegiría a León, Montaño o Vargas?

En el caso de León, su delantero Santiago Giménez no resultó como esperaba y si no considera a Armando González, podría darle su primera oportunidad; a Obed pese a que no ah jugado ni con el Atlético de Madrid se asocia muy bien con Gilberto Mora y esa podría ser la clave; finalmente Montaño viene siendo clave para Cruz Azul con tiros penales y asistencias, por lo que puede tener espacio.

En síntesis