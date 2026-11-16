Rudolph Speid sabe que su equipo está en desventaja y prevé lo que deben hacer para poder clasificar en la Concacaf Nations League.

Este martes la Selección de Jamaica visitará a México en el Estadio BBVA en Monterrey para disputar la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El equipo rival tiene la ventaja hasta el momento con un marcador de 3-2, aunque los nacionales tendrán que remontar el marcador, Rudolph Speid sabe que su equipo debe hacer más si quieren clasificar al Final Four.

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¿Jamaica no tiene segura la clasificación con este resultado?

El estratega del cuadro jamaiquino estuvo en conferencia de prensa previo a este enfrentamiento, por lo que dejó claro que aún cuando ellos tienen la ventaja necesitan comenzar el duelo como lo hicieron en la ida, consiguiendo goles, ya que la diferencia de un tanto que tienen hasta el momento no será suficiente para que puedan pasar.

“Si podemos conseguir ampliar la ventaja, creo que podríamos dar un paso importante hacia la clasificación (…) No creo que podamos sobrevivir con una ventaja de un solo gol. Creo que necesitamos al menos otro gol”, apuntó Speid. El DT de Jamaica recibió dos goles del equipo de Rafael Márquez cuando tenían el 3-0.

Hay que recordar que lo que menciona el estratega es muy cierto, el equipo nacional pudo clavar un par de anotaciones fácilmente, lo cual podría darles la clasificación a los mexicanos. Y es que de acuerdo con las reglas si llegan a empatarles en el global (3-3) el clasificado sería el local, por los goles de visitante que obtuvieron.

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Pese a la victoria, las condiciones son más favorables hacia el cuadro azteca, por lo que el análisis que ha hecho el DT de Jamaica es completamente lo que necesita su equipo para evitar la derrota. Aunque también es muy cierto que con los errores que tuvo el Tricolor en el partido anterior modifique su parado táctico con otros jugadores.

En síntesis