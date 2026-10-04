Santiago Giménez se salvó de una expulsión

El delantero de la Selección Mexicana estuvo a punto de ser expulsado, pero Mateo Chávez se quedó con la sanción.

El partido de ayer ante Estados Unidos, terminó muy mal para la Selección Mexicana. El conjunto de Rafael Márquez, más allá de la derrota de 3-0 perdió a Mateo Chávez por una expulsión, pero eso no fue todo, sino que se quedó a nada de que también le sacaran la tarjeta roja a Santiago Giménez.

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Rafa decidió darle la confianza en este encuentro al delantero del Porto, aún cuando no ha podido consolidarse en el cuadro Tricolor. Sin embargo, un error pudo incluso provocarle una expulsión después de que su compañero ya había recibido esta sanción.

Mateo se llevó la expulsión

En redes sociales se comenzó a viralizar un video en el que se ve cómo Selvin Brown está sacando el cartón rojo a Mateo, mientras que detrás de él hay otra riña entre jugadores, ahí aparece precisamente Giménez intentando levantar a Sebastian Berhalter.

El futbolista estadounidense se encuentra en el césped, algo que para Santi no parecía una falta, por lo que va y con sus dos manos lo toma de la camiseta a la altura del pecho y lo levanta con fuerza, ahí todos van a calmarlo porque se encaró con el rival.

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Mientras le daban a mateo la tarjeta roja… Santi https://t.co/XrI0LwY7x4 — Rosa 👻 (@boringgays) October 4, 2026

En caso de que el silbante hubiera visto esta acción, el “Bebote” pudo llevarse otra expulsión por la manera en la que agarró a Berhalter. Sin embargo, al estar ocupado con Chávez, el árbitro se limitó sólo al castigo para Mateo quien ya se pierde el último duelo de la Fecha FIFA y regresa al AZ Alkmaar.

En síntesis

Selección Mexicana perdió 3-0 contra Estados Unidos y sufrió la expulsión de Mateo Chávez.

perdió 3-0 contra Estados Unidos y sufrió la expulsión de Mateo Chávez. Santiago Giménez levantó con fuerza de la camiseta al estadounidense Sebastian Berhalter.

levantó con fuerza de la camiseta al estadounidense Sebastian Berhalter. Mateo Chávez se pierde el próximo partido y regresa al club AZ Alkmaar.