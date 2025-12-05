Tras el sorteo de la Copa del Mundo 2026, la Inteligencia Artificial predijo cómo le irá a México

Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial 2026 y la Selección Mexicana ya conoce a sus primeros tres rivales: Sudáfrica, Corea del Sur y el que gane el repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

Por otra parte, ya se puede especular también con los posibles cruces que le podrían tocar al equipo de Javier Aguirre en caso de que avance a los dieciseisavos de final ya sea como líder del Grupo A, como segundo o incluso como uno de los mejores terceros. En este sentido, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que pronostique cómo le irá a México.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

De acuerdo a ‘Gemini’, la localía favorecerá a México y eso le ayudará a superar la Fase de Grupos del Mundial 2026. El Tri se enfrentará con Sudáfrica y con el europeo en el Estadio Azteca, mientras que con Corea del Sur jugará en el Estadio Akron de Guadalajara.

Según la IA, la Selección Mexicana logrará imponerse con su localía y terminará como primera del Grupo A, por lo que se enfrentaría en 16vos de final con un mejor tercero que podría ser Escocia, Ecuador o Paraguay, entre otros rivales. Ese partido sería en el Estadio Azteca y ‘Gemini’ pronostica que el Tri avanzará a octavos de final.

Si bien México llegaría al famoso quinto partido de un Mundial, el cambio de formato haría que este encuentro en realidad sea por los octavos de final. Y, según ‘Gemini’, el equipo de Javier Aguirre se enfrentaría con Inglaterra por un lugar en los cuartos de final.

México se cruzaría con Inglaterra en octavos de final según la IA (Getty Images)

México daría el batacazo histórico y eliminaría a Inglaterra en los penales de acuerdo al pronóstico de la Inteligencia Artificial. Por último, la participación del Tri en el Mundial 2026 se acabaría en los cuartos de final, donde se enfrentaría con Francia o Brasil.

“Aquí se acaba la magia de la localía. Al salir del territorio mexicano, la diferencia de plantillas se hace evidente. El desgaste físico de los octavos contra Inglaterra cobrará factura. México competirá el primer tiempo, pero la jerarquía del rival se impondrá en el segundo”, describió ‘Gemini’.

Si se cumple el pronóstico de ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, México haría historia al superar los octavos de final del Mundial 2026, lo que sería una gran alegría para el pueblo. Por lo pronto al Tri le quedan varios amistosos de preparación como ante Portugal, Bélgica y Argentina.

En síntesis

México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un europeo en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El equipo de Javier Aguirre eliminaría a Inglaterra en penales, según la predicción de la IA.

La IA pronostica que el Tri caería en cuartos de final ante Francia o Brasil.

