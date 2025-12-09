Lamentablemente para el ambicioso proyecto que tienen inversionistas como Ryan Reynolds y Eva Longoria, el conjunto de Necaxa ni siquiera clasificó a la Liguilla de este Apertura 2025, pese a invertir dinero en el conjunto de la Liga MX, la escuadra no ha logrado sobresalir, incluso no se ha posicionado aun cuando hicieron un largometraje de su historia.

Dentro del futbol mexicano los Rayos fueron un equipo histórico y campeón, pero tristemente a lo largo de los años, de cortar proyectos y demás esto se fue perdiendo y ahora es uno de los clubes de media tabla para abajo. Se ha establecido un proyecto interesante, pero no han logrado hacer lo importante para la escuadra.

Necaxa en colaboración con Marvel

Ahora, en sus redes sociales han anunciado que de la mano de Pirma, con la idea de llegar a las nuevas generaciones harán un jersey que muestra un poco de Deadpool y es que claramente esta sería una colaboración que Ryan habría podido hacer con Marvel para tener una camiseta así. Aunque no se ha revelado del todo, la afición ya opinó al respecto.

La idea que tienen no es mala, en cuestión de marketing suele ser una buena presentación para el equipo, ya que en su momento Tijuana lo hizo con Star Wars y Disney. Pero debido a los resultados que han presentado tanto en varonil como en femenil, los seguidores se han quejado de la pérdida de la identidad y de que el club no va hacia arriba.

Simplemente en el mercado de fichajes, la llegado que más sonó es la de Martín Varini y eso por la polémica con FC Juárez, pero son más los nombres que retumban para salir que los que ficharían. Diber Cambindo, Agustín Palavecino, aunado a las bajas del semestre anterior como la de José Paradela y Nicolás Larcamón siguen siendo prioridad para la afición.

