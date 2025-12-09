Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Marvel y Necaxa preparan nuevo jersey para el Clausura 2026 inspirado en Deadpool por Ryan Reynolds

Aunque Necaxa no logró llegar a la Liguilla del Apertura 2025 quiere dar una sorpresa a su afición.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Necaxa prepara camiseta especial con Deadpool
© Getty ImagesNecaxa prepara camiseta especial con Deadpool

Lamentablemente para el ambicioso proyecto que tienen inversionistas como Ryan Reynolds y Eva Longoria, el conjunto de Necaxa ni siquiera clasificó a la Liguilla de este Apertura 2025, pese a invertir dinero en el conjunto de la Liga MX, la escuadra no ha logrado sobresalir, incluso no se ha posicionado aun cuando hicieron un largometraje de su historia.

Publicidad

Dentro del futbol mexicano los Rayos fueron un equipo histórico y campeón, pero tristemente a lo largo de los años, de cortar proyectos y demás esto se fue perdiendo y ahora es uno de los clubes de media tabla para abajo. Se ha establecido un proyecto interesante, pero no han logrado hacer lo importante para la escuadra.

Necaxa en colaboración con Marvel

Ahora, en sus redes sociales han anunciado que de la mano de Pirma, con la idea de llegar a las nuevas generaciones harán un jersey que muestra un poco de Deadpool y es que claramente esta sería una colaboración que Ryan habría podido hacer con Marvel para tener una camiseta así. Aunque no se ha revelado del todo, la afición ya opinó al respecto.

La idea que tienen no es mala, en cuestión de marketing suele ser una buena presentación para el equipo, ya que en su momento Tijuana lo hizo con Star Wars y Disney. Pero debido a los resultados que han presentado tanto en varonil como en femenil, los seguidores se han quejado de la pérdida de la identidad y de que el club no va hacia arriba.

Publicidad

Simplemente en el mercado de fichajes, la llegado que más sonó es la de Martín Varini y eso por la polémica con FC Juárez, pero son más los nombres que retumban para salir que los que ficharían. Diber Cambindo, Agustín Palavecino, aunado a las bajas del semestre anterior como la de José Paradela y Nicolás Larcamón siguen siendo prioridad para la afición.

El jugador que estaría cerca de fichar con Pumas, pese a otra atractiva oferta en la Liga MX

ver también

El jugador que estaría cerca de fichar con Pumas, pese a otra atractiva oferta en la Liga MX

En síntesis

  • El Necaxa, que no clasificó a la Liguilla del Apertura 2025, anunció una colaboración con Marvel para lanzar un jersey con temática de Deadpool.
  • La colaboración se realizó con la marca Pirma y se relaciona con el inversionista Ryan Reynolds, quien protagoniza Deadpool.
  • La afición ha criticado la falta de resultados deportivos del club, a pesar de las estrategias de marketing como esta colaboración.
  • La colaboración sigue la línea de otros equipos de la Liga MX, como la que hizo Tijuana con Star Wars y Disney.
Publicidad
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
El jugador que está a nada de convertirse en refuerzo de Pumas
Pumas de la UNAM

El jugador que está a nada de convertirse en refuerzo de Pumas

Cruz Azul le quitaría un gran refuerzo al Club América
América

Cruz Azul le quitaría un gran refuerzo al Club América

El video con el que Necaxa presentó a Martín Varini como nuevo entrenador
Liga MX

El video con el que Necaxa presentó a Martín Varini como nuevo entrenador

Liverpool ganó y respira: así quedó la tabla de la Champions League 25-26
Champions League

Liverpool ganó y respira: así quedó la tabla de la Champions League 25-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo