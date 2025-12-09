La llegada de Sergio Ramos a Rayados de Monterrey fue la sensación, nadie creía que una figura del Real Madrid pudiera llegar a esta escuadra, mucho menos a la Liga MX. Sin embargo, su entrada fue triunfal, lamentablemente no pudo irse de México levantado el título, razón por la cual el “Tato” Noriega había traído al exmadridista.

Fue precisamente tras perder la semifinal ante Toluca por la posición en la tabla, que el español y multicampeón dio de qué hablar tras confirmar su salida del conjunto, puesto que no llegaron a un acuerdo para su renovación. Y es que desde hace ya unas semanas él venía anunciando que quería quedarse en Monterrey y no se logró.

Más allá de la polémica que todavía causó contra la cuenta oficial de Toluca en las redes sociales, algo que llamó la atención, fue que el “Tato” mostró molestia cuando el futbolista declaró ante los medios que se iba, puesto que supuestamente él aún estaban en pláticas y sería algo que notificarían días después del fracaso.

El mensaje de despedida de Sergio Ramos

Sería por eso, que sin la necesidad de una despedida merecida, el propio zaguero central decidió decir adiós a través de una publicación en redes sociales, donde claramente se muestra dolido por tener que irse de la institución, pero a la vez muy agradecido por lo que le brindaron en este tiempo tanto a él como a toda su familia.

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol… y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup… y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa.”- Sergio Ramos

