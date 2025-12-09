América tuvo un 2025 para el olvido. Después de ganar el tricampeonato, se esperaba que Las Águilas pudieran conseguir un título más, pero Toluca cortó con su hegemonía tras vencerlos en la final del Clausura 2025. La derrota dejó al club con la necesidad de replantear su proyecto de cara al próximo torneo y analizar refuerzos que le devuelvan el protagonismo.

En el Apertura, los dirigidos por André Jardine tampoco estuvieron a la altura y quedaron eliminados en cuartos de final a manos de Rayados de Monterrey. Esta nueva caída confirmó que el equipo necesita ajustes importantes tanto en plantilla como en estilo de juego. Por eso, la directiva ya comenzó a planificar el mercado de fichajes para 2026.

En los últimos días, comenzaron a circular numerosos rumores sobre posibles refuerzos que podrían llegar al club, generando expectativa entre la afición. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de esos nombres se había confirmado oficialmente, dejando a los seguidores atentos a cualquier anuncio.

Mientras tanto, se dio a conocer el primer refuerzo oficial de América para la próxima temporada. Se trata de un futbolista que anteriormente vistió la playera de Pumas UNAM.

Primer refuerzo confirmado del América

De acuerdo con el periodista Yeudiel Pacheco, Miguel Carreón es el nuevo jugador de Las Águilas. El mediocampista, cuyo último club fue Atlético San Luis, se formó en la cantera del equipo universitario. Su llegada aporta juventud y conocimiento del futbol mexicano al plantel, reforzando el mediocampo de cara al Clausura 2026.

En su publicación, el reportero de Fox Sports mostró la imagen del futbolista firmando su contrato con América. Esta confirmación cierra el primer movimiento del club para 2026, dejando claro que la directiva ya trabaja para armar un equipo competitivo.

