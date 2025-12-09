Hace una semana se confirmó de manera oficial el partido de México vs Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte). El próximo 28 de marzo del 2026 se llevará a cabo este duelo en el que la afición nacional podrá ver a Cristiano Ronaldo en territorio mexicano, por lo que se puso como fecha el miércoles 10 de diciembre para la preventa de entradas.

Sin embargo, figuras del futbol como Jürgen Damm han compartido que ya pudieron comprar sus boletos para ver al “Bicho”, por lo que generó muchas dudas con la afición que esperaba que esta preventa fuera el día de mañana como se había mencionado. Y es que no se había contemplado una acotación más sobre ello.

¿Quiénes pueden comprar boletos hoy?

Hay que recordar que la preventa será del 10 al 12 de diciembre sólo para quienes tenga la tarjeta de Banorte, que es el patrocinador oficial del recinto, ya se una de débito o crédito. El tema por el que hoy ya se han accedido a los boletos es que hubo una venta antes sólo para miembros “Affinity”, la cual empezó este martes 9 de diciembre a las 9:00 horas del centro de México.

Sólo en caso de contar con esta especialidad se puede acceder a la venta hoy, de lo contrario sería hasta mañana con las Banorte, o hasta el sábado 13 de diciembre que es la venta general con cualquier tarjeta, de cualquier banco. La única forma de adquirirlos es haciendo una cuenta en Fanki, que es la boletera que tendrá disponibles los boletos, no en Ticketmaster,

Precios de los boletos para el México vs Portugal

Los precios de los boletos con todo y cargos serían los siguientes:

PREMIUM A CHAIRMAN’S CLUB: 9,000 pesos

9,000 pesos PREMIUM A LOCKER CLUB: 8,000 pesos

8,000 pesos PREMIUM B LOCKER CLUB: 8,000 pesos

8,000 pesos SIERRA PORCH: 8,000 pesos

8,000 pesos PREMIUM A CORNER CLUB: 6,500 pesos

6,500 pesos PALCOS CLUB: 6,000 pesos

6,000 pesos PLATEA 200: 6,000 pesos

6,000 pesos LATERAL 300A: 5,000 pesos

5,000 pesos NORTE 100: 3,800 pesos

3,800 pesos SUR 100: 3,800 pesos

3,800 pesos LATERAL 300B: 3,800 pesos

3,800 pesos ALTO LATERAL: 2,500 pesos

2,500 pesos CABECERA 300: 1,700 pesos

1,700 pesos PREFERENTE 300: 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO NORTE: 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO SUR 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO LATERAL UF: 500 pesos

500 pesos ALTO NORTE UF: 500 pesos

500 pesos ALTO SUR UF: 500 pesos

En síntesis