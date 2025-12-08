Es tendencia:
El jugador que llevará a México al quinto partido en 2026, según Jared Borgetti: ”Es su Mundial”

La ex estrella del Tri confesó quién será el líder del combinado nacional en el certamen internacional que se llevará a cabo el año próximo.

Por Agustín Zabaleta

Jared Borgetti confesó quién será el líder de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
© Getty ImagesJared Borgetti confesó quién será el líder de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Jared Borgetti es uno de los grandes referentes en los tiempos modernos de la Selección Mexicana. Siempre es una palabra autorizada a la hora de hablar del combinado nacional, sobre todo pensando en los grandes eventos como una Copa del Mundo.

En esta ocasión, en diálogo con Récord, vaticinó quién será el líder del Tri en el torneo: “Es el mundial de Raúl (Jiménez), de los que están en esa posición. Con el tiempo que tiene en Europa puede ser diferente y tenemos la esperanza con Gilberto Mora, un niño de 17 años, tiene capacidad, tiene futbol en sus pies”.

Además, se refirió al famoso quinto partido del que se ha transformado en una barrera: “¿Quién dice que no podemos pensar más que en el quinto partido? Claro que hay jugadores que pueden llegar a un gran momento y tener un gran Mundial. México tiene un auxiliar como Rafa Márquez, lo mejor es que estamos en casa”.

Por otro lado, expresó cuál era un rival que le hubiera gustado enfrentar: “El que sea, y me gustaría que comenzara contra Noruega. Quiero ver a Haaland corriendo a las 12 del día en el Estadio Azteca en verano, para que vean lo que es jugar en esos horarios. Hay que ganarle a todos”.

Para cerrar, habló del presente del equipo: “Es cierto que no llegamos en el mejor momento, pero en otros mundiales ha sido igual. Repechaje, sufrimiento, dudas… y aun así avanzamos. En Brasil se decía: ‘no sé a qué vamos’, y pasamos a la siguiente fase; si no hubiera sido por el penal sobre Robben”.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Raúl Jiménez en Fulham?

En lo que va de la actual temporada, el artillero mexicano lleva 17 partidos en Fulham de Inglaterra, en los que fue titular en 13 de ellos. Marcó tres goles y realizó 2 asistencias, demostrando su jerarquía en una de las ligas más difíciles del mundo.

En síntesis

  • Jared Borgetti predice que la Copa del Mundo 2026 será el “Mundial de Raúl Jiménez“.
  • Borgetti mencionó a Gilberto Mora, un joven de 17 años, con capacidad y futbol.
  • Borgetti destacó que Rafael Márquez es auxiliar de México y ayuda al equipo.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
