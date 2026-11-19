Víctor Guzmán concretó recientemente su retorno a la Selección Mexicana de la mano de Rafael Márquez. El zaguero de los Rayados de Monterrey había quedado marginado de las últimas convocatorias de Javier Aguirre, perdiéndose incluso el Mundial 2026, pero volvió a defender el jersey del Tricolor durante el penúltimo parón internacional.

Publicidad

Convocado para la Fecha FIFA extendida de septiembre y octubre, el ‘Toro’ saltó como titular en el compromiso frente a Perú, duelo donde convirtió la única anotación del conjunto azteca en un empate que terminó 1-1. Para la más reciente ventana internacional, el defensa central no formó parte de la lista debido a que permaneció con Monterrey para disputar el encuentro pendiente ante Querétaro, cotejo en el que vio acción durante los 90 minutos.

Guzmán sale en defensa de Márquez

A pesar de haber sellado el boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League, Rafael Márquez no quedó exento de severos cuestionamientos. El descalabro por 3-2 en Kingston dejó una pobre impresión considerando la menor jerarquía del adversario, mientras que la apretada victoria por 1-0 en la vuelta trajo cierto alivio, aunque sin despertar mayor ilusión respecto a lo que está por venir.

En conferencia de prensa este jueves, al ser cuestionado sobre la presión que rodea al entrenador de México, Guzmán fue contundente al analizar el rol que desempeña: “Al final de cuentas le toca poner el pecho a las balas porque es quien tiene que dar la cara. Muchas veces los jugadores son los que hacen las cosas bien o mal, pero al final de cuentas el entrenador es quien tiene que dar la cara. Y yo creo que es un proceso largo, la idea es que llegue al Mundial.“

Publicidad

🇲🇽 Víctor Guzmán respaldó a Rafael Márquez y pidió paciencia con su proceso al frente de la Selección Mexicana.



🗣️ “Creo que lo juzgamos muy rápido por un resultado. Tanto yo como otros jugadores, Rafa tiene nuestro respaldo”. pic.twitter.com/lQfqox48od — PressPort (@PressPortmx) November 19, 2026

Ahora con Estados Unidos perfilado como el próximo sinodal en las semifinales del certamen, el central expuso la mentalidad resultadista que envuelve al proyecto de Márquez: “Juzgamos muy rápido por un resultado. O ganamos y somos los mejores, o perdemos y somos los peores. No tiene que ser así, debe haber una línea. Y se ha ganado, bien o mal, se ganó, que es lo importante. Ahora lo que viene es Estados Unidos, y yo creo que también por el rival, si se le gana, le va a dar un respiro a la afición o a los que están un poco inquietos con los resultados.“

Finalmente, el defensor regiomontano cerró filas ratificando la confianza absoluta del grupo hacia el timonel en medio de este momento de incertidumbre: “Pero si nosotros, a mí como jugador que me ha tocado estar en una convocatoria, yo creo que tanto yo como todos los jugadores. Rafa tiene todo el respaldo y por todo lo que representa, yo creo que tiene que ser un poquito calmado y no intensificarse con los resultados“.

Publicidad

En síntesis