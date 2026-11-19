Con las complicaciones que supuso la serie de cuartos de final contra Jamaica, Rafa Márquez terminó dejando hasta 6 jugadores del Tri sin minutos.

Rafael Márquez cuenta cada vez con menos ensayos para terminar de consolidar su proyecto en el banquillo. Tras un balance negativo durante la Fecha FIFA extendida de septiembre y octubre, el estratega saltó directamente a la exigencia de los partidos oficiales afrontando los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a la Selección de Jamaica.

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Con el once más competitivo en cuanto a jerarquía de nombres y tomando como base el plantel del Mundial 2026, la Selección de México tropezó 3-2 en el duelo de ida celebrado en Kingston. Ante la urgencia de revertir la eliminatoria en casa, Márquez ejecutó ajustes puntuales en distintas zonas del terreno de juego, aunque viéndose imposibilitado de repartir actividad entre todos los elementos de su lista.

Del choque de ida al compromiso de vuelta, las modificaciones más notorias en la alineación titular fueron la salida de Jesús Gallardo para dar ingreso a Mateo Chávez, los relevos en la zaga de Rodrigo Huescas y Jesús Orozco por Johan Vásquez y César Montes, la sustitución de Álvaro Fidalgo por Luis Romo, y el ajuste ofensivo con Santiago Giménez dejando su lugar a Jesús “Tecatito” Corona, recorriendo a Julián Quiñones como centro delantero. No obstante, en medio de toda esta rotación, hubo un grupo específico de futbolistas que no sumó ni un solo minuto en toda la gira.

Los 6 jugadores ‘relegados’ por Márquez

De la totalidad de los convocados por Rafa Márquez para la ventana de noviembre, cuatro de los seis elementos que se quedaron sin ver acción corresponden a jugadores de campo. Esta lista de futbolistas marginados estuvo integrada por los arqueros Álex Padilla y Óscar García, además de Diego Campillo, Érick Sánchez, Obed Vargas y Armando León.

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En lo que respecta a la portería, el “Káiser” optó por ratificar su plena confianza en Raúl “Tala” Rangel, quien a base de constantes titularidades se ha afianzado como el guardameta inamovible del esquema nacional, dejando sin oportunidad alguna a Álex Padilla y a Óscar García.

Por el lado de los futbolistas de campo que militan en el balompié local, Márquez disponía de diversas alternativas tanto en la línea defensiva como en el mediocampo y por los costados. Aunque fueron considerados dentro de la concentración, sin lograr imponerse sobre su competencia directa en cada puesto, Diego Campillo y Érick Sánchez permanecieron en el banquillo sin registrar minutos.

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Finalmente, los casos de Obed Vargas y Armando León resultan los más llamativos de la convocatoria. Si bien Vargas es considerado un prospecto de proyección internacional, su escasa participación con el Atlético de Madrid mermó su ritmo competitivo y terminó relegando su rol en el Tricolor; mientras que en el caso de León, procedente de la liga de Croacia, diversos reportes revelaron que no estuvo a la altura de la exigencia durante los entrenamientos, motivo por el cual ni siquiera fue incluido en la convocatoria final para salir a la banca en ninguno de los dos encuentros ante Jamaica.

En síntesis