¿Qué dijo Víctor Guzmán tras su gol en el México vs Perú?

Ya se disputó el segundo duelo en la nueva era de Rafael Márquez, en el primer partido una anotación de Gilberto Mora, la cual era la primera con la Selección Mexicana, hizo que empataran ante Colombia. Ahora, Víctor Guzmán hizo también su primer tanto con el Tricolor para igualar el marcador ante Perú, por lo que son quienes han rescatado los partidos.

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Fue al minuto 49 cuando aprovechó un balón parado que lanzó Denzell García y el “Toro” que estaba en el centro sin marca, decidió rematar de cabeza y concretar la anotación que les diera el empate a los mexicanos. Ante ello, el zaguero central de Rayados de Monterrey habló en entrevista sobre lo que pudo hacer.

Gol inolvidable para Víctor Guzmán

“Siempre es importante marcar, más con Selección (Mexicana) y mi primer gol, yo creo que va a ser un momento que nunca voy a olvidar y bueno, es un recuerdo muy bonito”, mencionó el “Toro” en la entrevista con Claro Sports al término del enfrentamiento, donde dejó ver que esta anotación fue muy importante para su carrera.

También detalló que aunque esperaba la victoria, su gol le hizo pasar un trago amargo del empate: “Siempre voy a preferir que el equipo gane aunque yo no meta el gol, pero me quedo un poquito con esa espinita de que pude haber hecho un poquito más en el primer gol que nos hacen a nosotros, pero gracias a Dios se pudo hacer el gol a favor”.

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¿Tendrá más oportunidades en el Tricolor?

Cabe mencionar que esta fue una de las partes más importantes para el mexicano, ya que con elementos como Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes, es muy complicado que pueda tener titularidades, pero hoy demuestra que al igual que el capitán del Genoa tiene esas cualidades para conseguir anotaciones a balón parado.

En síntesis