¿Cuándo, a qué hora es y cómo ver a Renata Zarazúa vs. Marie Bouzková por el Abierto de Australia 2026?

Está todo listo para que comience el camino de Renata Zarazúa en los torneos grandes de 2026. La mexicana debutará en el Abierto de Australia con el objetivo de demostrar que puede tener una temporada competitiva, capaz de permitirle obtener victorias ante las mejores rankeadas del mundo. Su estreno en el torneo será ante una dura rival.

Publicidad

Publicidad

Zarazúa estará frente a frente con la checa Marie Bouzková. Esta tenista europea de 27 años es fiel a sus raíces y al estilo que presentan sus compatriotas, agresivo e intenso, pero también inteligentes para sostener los peloteos sin caer en errores no forzados. Renata, por su parte, sabe que cuenta con la posibilidad de lucir el buen nivel que presentó en gran parte del 2025.

Horario previsto para el debut de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia

El inicio del duelo está previsto para las 23:30hs de este domingo en Ciudad de México, quedando para pasada la medianoche en Bogotá y las 02:30hs de Buenos Aires. Sin embargo, tal como sucede normalmente en este tipo de competencias, los encuentros quedan sujetos a lo que vaya sucediendo previamente, por lo que se imagina no comenzará según lo pautado, sino que se demorará hasta que se libere la cancha.

La mexicana, ubicada en el puesto 84 del ranking WTA, se medirá ante la número 45. En caso de salir ganadora, regresará a la segunda ronda tras su positivo paso por suelo australiano en la temporada pasa. La transmisión del encuentro podrá ser seguida mediante Disney+ desde cualquier parte de Latinoamérica.

Publicidad