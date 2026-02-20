Nuevo revés al cuadro del Abierto Mexicano de Tenis 2026. Días atrás se confirmó la ausencia de Lorenzo Musetti (número 5 del mundo en el ranking) por una lesión muscular -en el psoas ilíaco de la pierna derecha- y ahora otro Top 10 también se baja del torneo.

Se trata de Ben Shelton, tenista estadounidense de 23 años que actualmente ocupa el puesto 9 en el ranking ATP. Este potente jugador era uno de los principales atractivos del evento, pero este mismo viernes se confirmó su baja, también por lesión.

La propia cuenta oficial del Abierto Mexicano dio a conocer la noticia a través de un breve comunicado en el que explicó que la baja de Shelton se debe a una moestia en el cuádriceps. “Después de revisarla con su equipo médico, decidió enfocarse en su recuperación antes de volver a competir”, reza el escrito.

Es importante remarcar que Ben Shelton viene de coronarse campeón del Dallas Open 2026 tras vencer en tres sets (3-6, 6-3 y 7-5) a su compatriota Taylor Fritz en la final que se disputó el domingo 15 de febrero.

Ben Shelton besa el trofeo del Dallas Open 2026 (GETTY IMAGES)

¿Cuándo comienza el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

La fase de clasificación iniciará este sábado 21 de febrero, pero el cuadro principal se llevará a cabo del 23 al 28 de febrero. Este torneo ATP 500 se juega en cancha dura y se desarrollará en el Boulevard de las Naciones y Paseo de los Manglares de Acapulco.

