¿Por qué Jannik Sinner no juega el US Open 2026?

El actual número uno del mundo tomó la decisión de darse de baja del último Grand Slam de la temporada. Conoce el motivo.

El US Open 2026 ya comenzó y Jannik Sinner brilla por su ausencia en el cuadro. El actual número 1 del ranking confirmó su baja del último Grand Slam del año y el recién recuperado Carlos Alcaraz parece tener el camino allanado de cara a su bicampeonato tras la consagración de 2025.

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Sinner, de 25 años, se consagró campeón en Wimbledon tras superar a Alexander Zverev en la final, pero no está presente en el US Open (torneo en el que quedó subcampeón en la última edición) para cerrar la temporada. A continuación, conoce el motivo de su ausencia.

¿Por qué Jannik Sinner se bajó del US Open?

La ausencia de Jannik Sinner en el US Open 2026 tiene que ver con una lesión en su rodilla derecha, más precisamente una inflamación tendinosa extraarticular. Si bien no es grave, el italiano priorizó su recuperación y se encuentra en Turín llevando a cabo tratamientos con sus médicos.

Jannik Sinner no podrá ganar el US Open por segundo año consecutivo (Getty Images)

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Un dato no menor es que, a pesar de ausentarse en US Open, su posición como número 1 del ranking no peligra, ya que la brecha con el segundo es muy amplia. En otras palabras, pase lo que pase Sinner seguirá siendo el 1°.

En síntesis