Mohamed no afirmó, pero Helinho se va a Rusia

Este domingo previo a irse a las Semifinales de Leagues Cup, Toluca goleó a FC Juárez con un 4-0, donde Helinho abrió el marcador al minuto 10′ con un golazo que ilusionó a la afición escarlata. Sin embargo, poco tiempo después de esa alegría se dio a conocer el rumor de que se iría a Rusia en este mercado de fichajes.

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¿Helinho se va al CSKA de Moscú?

Fue por esta razón que inmediatamente de que terminó el encuentro, en la conferencia de prensa, Antonio Mohamed fue cuestionado al respecto, por lo que se calló y se negó a hablar del tema, respondiendo un simple: “pregúntenle a la directiva”, y aunque no da respuesta a ello, hizo ver que los rumores podrían ser ciertos.

Y es que de acuerdo con la información de Paco Vela en Mediotiempo, el futbolista del Toluca ya había sido vendido al CSKA de Moscú por una cantidad de 10 millones de dólares, más 2MDD de bonos. De esta manera, la anotación que hizo esta noche y que dedicó al público habría sido la última con los Diablos Rojos.

Por su parte, el “Turco” reconoció que Helinho estaba en buen momento, pero que lo demás no estaba en su área. Además, dejó en claro que la plantilla ya está cerrada, sólo que en caso de que se fuera un jugador, sí llegaría otro, pero se mantendría como está, sin otra modificación extra, así alguien podría ocupar ese lugar.

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De acuerdo con César Luis Merlo, las negociaciones ya están muy avanzadas para que el futbolista pueda dejar al equipo escarlata y haga el viaje. El tema aquí es que a diferencia de otros mercados en Europa, en Rusia cierran hasta el 10 de septiembre, por lo que aún tendrían tiempo suficiente para analizar su situación de manera formal.

En síntesis