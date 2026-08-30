Obed Vargas tendrá nuevo equipo en LaLiga

Estamos a pocas horas de que el mercado de fichajes en Europa cierre, por lo que los equipos están analizando las opciones de manera inmediata. Ante la ausencia de Obed Vargas en el Atlético de Madrid, se ha revelado que el equipo quiere foguearlo en algún otro conjunto, puesto que ahora no ha tenido la oportunidad con Diego Simeone.

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De acuerdo con César Luis Merlo, había equipos de LaLiga y de la Eredivisie que estaban buscando al futbolista, ya que el trato sería a préstamo por una temporada. De esta manera, parece ser que dos de estos conjuntos ya se están adelantando y el mexicano se mantendría en la competencia española, por lo que podrían enfrentarse.

Los equipos que cerrarían a Obed Vargas

Según con la información de Récord, el equipo que lleva la delantera es el Sevilla, sólo contemplaría una temporada estando en esta institución. Una de las cosas que la misma fuente menciona que es el pilar de las negociaciones es que le den minutos importantes al jugador, ya que el plan es que pueda regresar con un nivel mayor.

Sin embargo, hace unos minutos Claro Sports reveló que el futbolista nacional tendría “pie y medio en el Getafe”. Ante esta disyuntiva, serían al final los dos conjuntos que en las próximas horas resolverían el futuro del mexicano. De alguna u otra manera, Obed estaría en la misma competencia, aunque no por ahora en el Atleti.

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En caso de que se fuera al Getafe, el próximo domingo 22 de noviembre se estaría midiendo al cuadro colchonero, por lo que podría analizar qué tanto ha crecido el futbolista. Pero si se va al Sevilla, ambos se midieron ayer, por lo que ahí supuestamente se habría gestado este primer acercamiento, ahora las próximas horas serán claves.

En síntesis