Novak Djokovic debe tomar una importante decisión con su carrera a días del US Open 2026

El serbio se ve en la obligación de gestionar de la mejor manera posible los minutos en cancha antes del último Grand Slam del año.

La gira norteamericana sobre cancha rápida siempre exige el máximo a las principales raquetas del circuito en la antesala del US Open. En ese contexto, para Novak Djokovic la puesta a punto para el último Grand Slam de la temporada obliga a calibrar cargas, sumar ritmo y administrar energías en un calendario sin respiro.

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Tras su sorpresiva caída este sábado frente al argentino Thiago Tirante en el debut de Cincinnati, Djokovic quedó ante un dilema clave. El serbio analiza si suma minutos en pista o si guarda combustible antes del desembarco en Nueva York.

El punto central pasa por el certamen de Winston-Salem. Este ATP 250 se disputa a finales de agosto, a escasos días del comienzo de la gran cita en Flushing Meadows, un margen mínimo para el descanso.

Novak Djokovic anhela conseguir un título de Grand Slam más. (GETTY IMAGES)

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A sus 39 años, el desgaste físico pesa en cada decisión. Djokovic cuida su cuerpo al detalle y evalúa si le conviene sumar rodaje en ese torneo previo o si prefiere llegar fresco en lo mental y lo corporal al Major neoyorquino.

El serbio resolverá su presencia en las próximas horas. Toda su planificación apunta a un único objetivo: estar entero para pelear el título en el último Grand Slam del año. Con el paso del tiempo como un fuerte rival, regalar minutos sobre la pista no es lo ideal teniendo en cuenta que se viene compromisos a cinco sets.

En síntesis

Novak Djokovic analiza jugar en Winston-Salem tras caer ante Thiago Tirante en Cincinnati.

analiza jugar en Winston-Salem tras caer ante Thiago Tirante en Cincinnati. El torneo ATP 250 de Winston-Salem se disputa a pocos días del US Open.

se disputa a pocos días del US Open. A sus 39 años, Djokovic prioriza su recuperación física para el último Grand Slam.