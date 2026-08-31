El entrenador de Rayados fue vinculado con River Plate y dejó una contundente respuesta sobre su compromiso con el conjunto de Monterrey y su futuro profesional.

Rayados de Monterrey sufrió dos golpes importantes en la Liga MX y ahora apuesta todo al duelo de Leagues Cup de esta semana ante el Club América. El equipo dirigido por Matías Almeyda cayó frente a Atlético San Luis y sumó su segunda derrota consecutiva en el Apertura 2026.

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El presente del conjunto regiomontano generó algunas dudas desde lo futbolístico, especialmente después de encadenar estos dos resultados negativos. Sin embargo, la realidad también indica que Rayados está teniendo una mejor temporada que la anterior y todavía tiene objetivos importantes por delante.

En medio de este panorama apareció nuevamente el nombre de Matías Almeyda, quien fue vinculado con River Plate. El entrenador argentino tiene un fuerte vínculo con el Millonario, club en el que fue protagonista como futbolista y posteriormente asumió como entrenador.

La posibilidad de que Almeyda pueda convertirse nuevamente en entrenador de River comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, pero el propio técnico fue consultado al respecto y decidió ponerle claridad a la situación. Su respuesta apuntó directamente a su compromiso actual con Rayados.

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El argentino aseguró que no existe una cláusula de rescisión en su contrato y remarcó que su palabra es suficiente para definir su continuidad. De esta manera, dejó una contundente señal respecto de su intención de permanecer al frente del equipo mexicano.

Almeyda habló sobre su futuro y el interés de River

“Yo soy un hombre de palabra, no tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada; mi compromiso está acá”, fueron las palabras del entrenador argentino que reveló que no llegará al Millonario pese a los rumores que se instalaron.

Almeyda sobre el supuesto interés de River por él:



"Yo soy un hombre de palabra, no tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada; mi compromiso está acá"@PressPortmx pic.twitter.com/d1GHsCcY6s — Edgar Martínez (@garymtzjr) August 31, 2026

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