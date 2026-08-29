El actual DT del equipo de Red Bull piensa en llevarse a un futbolista que ya tuvo en Monterrey.

Martín Demichelis no tuvo un mal paso por el Gigante del Norte, incluso llegando a ser finalista de la Liga MX. Sin embargo, el desgaste con la afición y una racha de resultados adversos en instancias decisivas lo hicieron a un lado. Actualmente es el entrenador principal del Leipzig, un puesto que pocos imaginaban podría llegar a ocupar tan pronto.

Publicidad

Aunque su relación con la fanaticada albiazul terminó siendo distante, el vínculo entre ‘Micho’ y el plantel de Rayados había sido muy afectuoso. El estratega argentino busca tener un perfil cercano al jugador, sobre todo por su pasado como futbolista, y en Monterrey lo logró. Así, muchos de aquel grupo guardan un buen recuerdo del ex DT de ‘La Pandilla’.

Consciente de la cordialidad que quedó entre ambas partes, en las últimas horas se conoció que el técnico pretende fichar a un jugador de Monterrey para su nuevo club. Leipzig viene de golear por 6-0 y 3-0 en los primeros dos partidos de Martín Demichelis al frente del equipo, y para seguir reforzando su plantel le echó el ojo a uno de sus ex dirigidos.

De acuerdo a lo revelado en la cadena internacional de ESPN, Martín Demichelis piensa en Gerardo Arteaga como potencial refuerzo para el poderoso cuadro alemán. El timonel argentino tuvo al lateral izquierdo mexicano en su paso por Rayados, utilizándolo la mayoría de las veces como titular y prácticamente un indiscutido en sus alineaciones.

Publicidad

Arteaga y Demichelis, en su tiempo juntos en MTY [Foto: Imago]

Particularmente, hoy el marcador izquierdo titular de Leipzig es David Raum, el capitán, pero el entrenador con pasado en la Liga MX no confía en Max Finkgrafe, su suplente. Por ello, busca una alternativa para la triple competencia que tendrá en la temporada 2026/27. Además de la Bundesliga, jugarán Copa de Alemania y Champions League, con un calendario muy apretado.

La cláusula de salida de Gerardo Arteaga de Rayados no es pública, pero tiene un valor de mercado de 2 millones de euros según la plataforma especializada Transfermarkt. Lo cierto es que sólo le quedan 18 meses de contrato con Rayados, lo que lo coloca al defensa en una situación apremiante respecto a su futuro en la institución albiazul.

Publicidad

Actualmente, Arteaga es una pieza insacable para Matías Almeyda en el Monterrey, por lo que se ve difícil su salida. Si se formalizara el interés, sería un desafío interesante el volver a Europa para el futbolista de 27 años. Su única experiencia en el Viejo Continente fue en el Genk de Bélgica, pero todavía no pudo llegar a las grandes ligas. ¿Será gracias a Demichelis?