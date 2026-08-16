Jannik Sinner: camino allanado para ser el mejor del tenis post Big Three

El italiano sabe que el futuro del deporte está en sus manos y que una larga época de dominio se puede consolidar muy pronto.

A escasos días para que comience una nueva edición del US Open, el panorama del circuito masculino atraviesa un punto de inflexión absoluto. El recambio generacional en la cima del tenis mundial dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad ineludible, con un protagonista que empieza a desmarcarse del resto de forma contundente.

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Jannik Sinner aparece en este escenario con el camino completamente allanado para erigirse como la gran figura de la disciplina en los próximos años. La regularidad implacable del italiano en todas las superficies y su capacidad para sostener un ritmo arrollador torneo tras torneo lo colocan en una posición de privilegio para comandar la etapa posterior al reinado histórico del Big Three.

Jannik Sinner: sin rivales a la vista

En la teoría, el único rival capaz de poner en jaque su hegemonía es Carlos Alcaraz, pero el español atraviesa un momento sumamente delicado. El murciano padece una seria lesión en el tendón junto a una inflamación con afectación cartilaginosa en su muñeca derecha, un panorama médico complejo que genera incertidumbre sobre cuándo podrá retornar a las canchas y en qué condiciones estará el futuro de su carrera.

El futuro de Carlos Alcaraz es una incógnita. (GETTY IMAGES)

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Por otro lado, nombres como Alexander Zverev suelen estar en la conversación de los grandes torneos, pero la realidad muestra que el alemán quedó un escalón por debajo en la vara competitiva. El historial particular entre ambos refleja esta brecha en el cara a cara, donde Sinner domina los enfrentamientos directos por 4-3 tras quedarse con los duelos más recientes e importantes en las instancias decisivas del circuito.

Fuera de esos nombres puntuales, la distancia con el resto de la nómina del circuito ATP se vuelve todavía más pronunciada. La brecha de nivel y consistencia respecto al resto de las raquetas del top 10 es tan amplia que muy pocos tenistas cuentan con los argumentos o la velocidad de bola necesarios para inquietar el paso firme del italiano en semanas consecutivas.

Con Novak Djokovic transitando el tramo final de su gloriosa carrera y ya sin el poder competitivo de sus mejores épocas, sumado a las ausencias de Roger Federer y Rafael Nadal, el horizonte luce despejado para Sinner. El jugador de San Cándido tiene la mesa servida para adueñarse de los grandes escenarios, construir una era propia y liderar el tenis mundial por un largo período.

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En síntesis