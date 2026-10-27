Florian Thauvin "borra" a Tigres de su carrera

Este lunes el exjugador de Tigres, Florian Thauvin celebró sus 300 partidos como profesional jugando para clubes en Francia. Es por ello que compartió en redes sociales una imagen en la que se muestran las camisetas del Olympique de Marsella, Bastia y RC Lens. Sin embargo, llamó la atención que no aparecía la camiseta de Tigres.

Publicidad

¿Florian borró a Tigres de su carrera profesional?

Inmediatamente los seguidores del conjunto regiomontano aparecieron para quejarse en los comentarios, ya que hay que recordar que después de su salida del cuadro de la UANL tuvo problemas con la directiva y su contrato, por lo que escaló a otras instancias, dejando en claro que las formas en las que dejó el equipo no fueron las mejores.

La afición auriazul mientras estuvo en el equipo se le entregó al máximo, por ello se sintieron defraudados cuando sucedió esta situación. Y es que se sabe que en temas de partidos oficial no se tendría que dejar de lado ninguna camiseta, pero la realidad es que no fue malintencionado, sino que había una razón para lo que hizo el francés.

Publicidad

La verdad sobre la ausencia de Tigres

De acuerdo con los datos, esta imagen sólo representaba sus 300 partidos en la Ligue 1, es por ello que no sólo dejó fuera a Tigres, sino también al Udinese, ya que un equipo pertenece a la Liga MX en México y el otro a la Serie A de Italia. La polémica se acabó con ello, ya que en realidad el jugador no tenía intención de “borrarlos”.

En síntesis