Más allá de haber alcanzado instancias decisivas en ambos torneos, para el Club de Futbol Monterrey el 2025 ha sido un fracaso deportivo. La rica plantilla que ha logrado diseñar, con futbolistas de elite de todo tipo, elevan la vara de un equipo que compitió pero nunca convenció. Y por supuesto, consecuentemente, tampoco pudo ganar ningún título.

Publicidad

Publicidad

A raíz de esas desilusiones futbolísticas, la directiva ha salido con fuerza al mercado y se acerca al primer fichaje para el próximo año. Una de las posiciones en las que entendieron que necesitarán recambio será en los extremos, por la forma de plantear los juegos de Domenec Torrent. Por ello, el jugador que está al caer es un delantero por fuera.

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, especialista en transferencias de futbolistas, Luca Orellano está avanzado para ser refuerzo de Rayados. El atacante argentino surgido en Vélez Sarsfield se aproxima a ‘La Pandilla’, por medio de una adquisición definitiva de su ficha. Las negociaciones avanzan a buen ritmo entre clubes.

Luca Orellano, la figura de Cincinnati que quiere Monterrey [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Hasta aquí, Cincinnati rechazó una primer oferta de 3.5 millones de dólares proveniente de Monterrey, que había abierto con un lindo número las pláticas. Sin embargo, si bien algunos reportes señalaron que las conversaciones podían enfriarse, lejos están de ello. CLM aseguró que el conjunto albiazul elevará una segunda propuesta en las próximas horas, mucho más cercana a las pretensiones del equipo de la MLS.

Cabe recordar que Cincinnati lo compró a principio de año a Vasco da Gama en 3 millones, por lo que quiere duplicar esa cifra para tener una buena ganancia. “No se cayó, todo lo contrario, de hecho tiene bastantes posibilidades de terminar cerrándose en el equipo de Monterrey”, sentenció el periodista argentino. Hay buena predisposición de ambos clubes para llegar a un acuerdo por Luca Orellano.

Por otra parte, hay otro factor alentador para el equipo regio: el propio jugador ya dio el visto bueno para vestir los colores de Rayados a partir del Clausura 2026. Con experiencias en Argentina, Brasil y Estados Unidos, el delantero tiene intenciones de jugar en la cuarta liga diferente de su carrera, y en un club top. La oferta salarial y la posibilidad de competir por títulos seducen al futbolista.

Publicidad

Publicidad

ver también Sergio Ramos se va de Rayados: el motivo de su decisión y qué hará tras dejar Monterrey

A lo largo de su estadía en Cincinnati, Luca Orellano aportó 15 goles y 11 asistencias en 77 partidos, por lo que participó en 26 anotaciones colectivas. En esta última temporada en la Major League Soccer, marcó dos tantos y brindó cinco pases-gol en treinta actuaciones. Si bien su rendimiento en este año decayó respecto a anteriores, es un jugador con proyección y que no ha llegado a su techo.