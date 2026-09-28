Sin lugar a dudas, uno de los tópicos más discutidos que dejó la última fecha del futbol mexicano fue el conflicto público entre Antonio Mohamed y Katia Itzel García. La silbante estuvo a cargo del Cruz Azul-Toluca de la pasada jornada 10, y el entrenador la acusó posteriormente de haber sido la culpable de que su equipo no ganara.

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Todo comenzó en el campo de juego, con un entredicho verbal entre ambos protagonistas. Sin embargo, la cuestión llegó también afuera de la cancha en las horas consiguientes. El DT la señaló en rueda de prensa y la jueza le contestó en las redes, en este caso con posteos con frases ‘indirectas’ dedicadas al Turco en su perfil de Instagram.

La controversia se propagó rápidamente y aficionados de múltiples equipos dieron su opinión al respecto. Lo más ‘polémico’ fue el debate sobre si la crítica atresaba una cuestión de ‘género’ o si esto no era así. Muchos acusaron al timonel de Toluca de juzgarla de mal modo por ser mujer, mientras otros se postularon de la vereda de enfrente.

En este contexto, una voz arbitral salió a echar más leña al fuego. Fernando Guerrero eligió bando y apoyó al Turco en su arremetida contra Katia Itzel García. El silbante retirado, lejos de apoyar a su colega, le dedicó fuertes palabras reprobando la forma en que había tratado el tema y sobre su rol como réferi en el futbol mexicano.

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“Como árbitra, arbitro, jugador, jugadora entrenador, entrenadora, directivo, directiva… debes saber que tu trabajo siempre generará opiniones, unas con razón y otras no. Si no estas preparado para asimilar lo que opinan los demás del trabajo que desempeñas no estás listo para crecer, potencializar tus cualidades y alcanzar el éxito. No hay que dejar que los elogios eleven tu ego ni que las críticas detengan tu camino”, sentenció el Cantante Guerrero en una publicación en su cuenta de ‘X’.

Cantante Guerrero le platicó a Katia Itzel [Foto: TUDN]

Ya durante la transmisión del juego de la polémica, el Cantante había condenado decisiones en contra del Toluca de la propia Katia Itzel García, en el empate en el Estadio Azteca. El actual comentarista de TUDN se ha vuelto popular por su rol en la televisión, donde habitualmente nunca esconde su opinión sobre otros árbitros que dirigen en la Liga MX.

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Fernando Guerrero, que muchas veces tuvo discusiones con el Turco Mohamed cuando aún conducía partidos, esta vez se alineó con la crítica a la jueza. Minutos más tarde, Katia Itzel volvió a contestar con una historia en Instagram, nuevamente sin mencionar directamente a nadie. Afortunadamente, es tiempo de receso y los ánimos se calmarán con el tiempo…