En un año calendario sin pausas, jugar la Copa Intercontinental 2026 es el privilegio máximo para Toluca. Los mejores equipos de cada continente levantarán su mano en el torneo internacional y el conjunto escarlata será uno de ellos. Los ‘Diablos Rojos’, campeones de CONCACAF, son justos merecedores de su propia plaza.

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En tanto que el Toluca jugará unas horas después un duelo decisivo por la Leagues Cup, este miércoles comienza una nueva edición del certamen de la FIFA. La Copa Intercontinental 2026 se pondrá en marcha con un partidazo, el primero de los cinco que integran el formato actual de la competición máxima anual de clubes.

El juego que estrenará esta temporada del torneo será Auckland City vs. Al-Ahli, que se enfrentarán en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, en Arabia Saudita. El encuentro se celebrará este miércoles 26 de agosto a partir de las 12.00 horas del Centro de México, una franja horaria habitual para los partidos de este certamen.

De un lado estará el campeón de la OFC Pro League (Auckland City), consagrado como el mejor equipo de Oceanía. Del otro, aparece el campeón de la AFC Champions League Elite (Al-Ahli), el mejor equipo de Asia. Será la “Eliminatoria de la Copa África-Asia-Pacífico”, que a diferencia del resto de los juegos, no otorgará un título oficial.

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El vencedor de este primer compromiso de la Copa Intercontinental 2026 clasificará a la “Copa África-Asia-Pacífico”, donde ya espera el Mamelodi Sundowns. De este modo, la llave quedará así: Toluca vs. (campeón Copa Libertadores) / Mamelodi Sundowns vs. Auckland o Al-Ahli. El equipo mexicano no sabrá su primer rival hasta noviembre.

Gianni Infantino y el trofeo de la Intercontinental [Foto: FIFA]

Oficialmente, fue comunicado que el partido entre Auckland City y Al-Ahli de este miércoles será transmitido exclusivamente por DAZN. El siguiente juego entre el ganador de este cruce y el Mamelodi está programado para el 8 de septiembre, y el partido de Toluca, para el mes de diciembre. La Copa Intercontinental 2026 inicia ahora pero se define a fin de año.

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Cabe recordar que para poder ser campeón del torneo, Toluca deberá jugar tres partidos. El primero será ante el campeón de la Copa Libertadores, el segundo sería ante el campeón de África, Asia u Oceanía según el caso, y el tercero, ante el campeón de Europa. No obstante, cada victoria y clasificación viene de la mano con un título de validez oficial. ¿Hasta dónde llegará el equipo del Turco?