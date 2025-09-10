Tras el éxito que tuvo el estreno de este innovador formato el año pasado, se acerca el comienzo de la Copa Intercontinental 2025, que tendrá como protagonistas a los mejores equipos del mundo: dirán presentes los campeones continentales de las seis confederaciones que componen la FIFA. A continuación, conoce todos los detalles sobre el desarrollo de este torneo.

¿Qué equipos juegan la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA?

Esta competición cuenta con la presencia de seis clubes, uno por cada Confederación regulada por la Casa Madre del futbol mundial:

Auckland City (Australia) – ganador de la Liga de Campeones de la OFC 2025.

(Australia) – ganador de la Liga de Campeones de la OFC 2025. Pyramids FC (Egipto) – ganador de la Liga de Campeones de la CAF 2024/25.

(Egipto) – ganador de la Liga de Campeones de la CAF 2024/25. Al Ahli FC (Arabia Saudita) – ganador de la Liga de Campeones de la AFC 2024/25.

(Arabia Saudita) – ganador de la Liga de Campeones de la AFC 2024/25. Cruz Azul (México) – ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025.

(México) – ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. París Saint-Germain (Francia) – ganador de la UEFA Champions League 2024/25.

(Francia) – ganador de la UEFA Champions League 2024/25. A confirmar – ganador de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025.

Cinco de los seis participantes ya están confirmados, sólo resta saber quién será el clasificado de Sudamérica: se conocerá el próximo 29 de noviembre, cuando se dispute la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú.

Gianni Infantino, presidente de la Federación, con el trofeo de la Copa [Foto: FIFA]

¿Cómo es el calendario de la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA?

Este campeonato constará de tan sólo cinco partidos

Pyramids FC vs. Auckland City: domingo 14 de septiembre, en el Estadio 30 de junio (El Cairo, Egipto), a partir de las 21.00 hora local, por la “Eliminatoria África-Asia-Pacífico” – Partido 1 .

domingo 14 de septiembre, en el Estadio 30 de junio (El Cairo, Egipto), a partir de las 21.00 hora local, por la “Eliminatoria África-Asia-Pacífico” – . Al Ahli vs. Pyramids/Auckland: martes 23 de septiembre, en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah (Jeddah, Arabia Saudita), desde las 21.00 hora local, por la “Copa África-Asia Pacífico” – Partido 2 .

martes 23 de septiembre, en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah (Jeddah, Arabia Saudita), desde las 21.00 hora local, por la “Copa África-Asia Pacífico” – . Cruz Azul vs. ganador Copa Libertadores: miércoles 10 de diciembre, con sede y horario a confirmar, por la “Copa Derbi de las Américas” – Partido 3 .

miércoles 10 de diciembre, con sede y horario a confirmar, por la “Copa Derbi de las Américas” – . Ganador P1 vs. ganador P2: sábado 13 de diciembre, con sede y horario a confirmar, por la “Copa Challenger” – Partido 4 .

sábado 13 de diciembre, con sede y horario a confirmar, por la “Copa Challenger” – . PSG vs. ganador P4: miércoles 17 de diciembre, con sede y horario a confirmar, por la gran final de la Copa Intercontinental – Partido 5.

¿Cómo es el formato de la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA?

En este sistema de competición, se presentan cuatro instancias diferentes, donde se reparten los cinco encuentros mencionados anteriormente:

Primera ronda (un partido): se miden los representantes de África y Oceanía; el que gana avanza a la segunda fase.

se miden los representantes de África y Oceanía; el que gana avanza a la segunda fase. Segunda ronda (dos partidos): el representante de Asia se mide ante el vencedor de la primera fase, y al mismo tiempo, se miden los representantes de Sudamérica y Centro y Norteamérica; los ganadores de estos dos juegos avanzan a la tercera fase.

el representante de Asia se mide ante el vencedor de la primera fase, y al mismo tiempo, se miden los representantes de Sudamérica y Centro y Norteamérica; los ganadores de estos dos juegos avanzan a la tercera fase. Tercera ronda (un partido): se miden los dos vencedores de la segunda fase, el que gana avanza a la final.

se miden los dos vencedores de la segunda fase, el que gana avanza a la final. Final (un partido): el representante de Europa se mide ante el vencedor de la tercera fase.

En este escenario, el único equipo que por reglamento disputará un solo encuentro en el certamen es el PSG, que está clasificado directamente a la final por decisión de la FIFA. Esta es una determinación arbitraria que hizo fastidiar a los demás clasificados, que deberán luchar mucho más para llegar a ese juego decisivo por el título.

¿Quién fue el último campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA?

El primer ganador de este formato de la competencia es el Real Madrid, que en la primera edición de este torneo venció por 3-0 a Pachuca en la final de la temporada 2024, con goles de Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Rodrygo. Por el momento, es el único club integrante del palmarés del campeonato de la Federación Internacional.