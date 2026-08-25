Tras la confirmación del retorno del hijo prodigo, el DT de Toluca se refirió a la fuerte noticia de su ex equipo.

En una operación express y bajo siete llaves, Pumas rompió el mercado y cerró la contratación de César Huerta, que regresa a la institución luego de su experiencia en Europa. El delantero tenía otros ofrecimientos dentro de México y en el exterior, pero cuando lo llamó sobre la hora el equipo de sus amores, no dudó en aceptar el reto.

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El atacante mexicano dejará Anderlecht por medio de una transferencia definitiva y firmará contrato con los ‘Universitarios’ por tres temporadas, hasta mediados del 2029. Tras rubricar los últimos papeles en Bélgica, el futbolista ya se encuentra en viaje a casa y en las primeras horas del miércoles estará en la capital para formalizar su regreso.

Entre las alternativas que el ‘Chino’ descartó para volver al hogar, una propuesta suculenta que rechazó era del Toluca, equipo que hace meses pujaba por quedarse su ficha. Cuando Pumas decidió ir a por él, no solo le sedujo la idea de estar de nuevo en su zona de confort, sino la promesa de un protagonismo que en el ‘Infierno’ no le aseguraban.

En este contexto, el que se expresó fue el DT de Toluca: Antonio Mohamed, que dirigió al ‘Chino’ en Pumas, bendijo su fichaje por los auriazules pese a que lo quiso para su club. El ‘Turco’ había dado el visto bueno a las negociaciones que el conjunto escarlata mantuvo con Anderlecht, pero ahora se mostró feliz de la determinación del hecho en CU.

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Al ser consultado públicamente sobre la noticia del inminente retorno de César Huerta a Pumas, el entrenador aseguró que no ve como un retroceso su vuelta a la Liga MX. Antonio Mohamed platicó en la conferencia previa al partido de su equipo por Leagues Cup y no esquivó la respuesta a la pregunta sobre el traspaso del joven delantero.

El ‘Turco’ tuvo un efímero paso por CU [Foto: Pumas MX]

“A Toluca no viene. ¿Volver de Europa tan pronto? Son decisiones personales, seguramente buscará continuidad, todos los jugadores necesitan jugar. No por ir a Europa significa que es un paso adelante, a veces es dar un paso atrás para tomar impulso y reactivar tu carrera. Cada uno sabe y las decisiones personales son muy respetadas, al Chino le deseo lo mejor”, afirmó el Turco este martes desde Nueva York.

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¿Cuánto pagará Pumas por el fichaje de César Huerta?

Según reveló en exclusiva Fernando Esquivel para 365Scores, 2 millones más 1 en variables por el 75% de la ficha es lo que abonará el cuadro universitario para comprar al Chino Huerta. De ese modo, los ‘Felinos’ logran una operación de primer nivel a una tasa mucho más inferior de la que se decía que Anderlecht pretendía semanas atrás (6 millones).