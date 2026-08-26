El miércoles comenzó revolucionado en las redes sociales del mundo azulcrema, cuando se vinculó a Álvaro Fidalgo a un potencial regreso al América en el cierre del verano europeo. A raíz de su falta de minutos en España y la regularidad casi nula que viene teniendo en su equipo, distintos reportes especularon con su retorno a país.

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Sin embargo, los rumores que se esparciaron e ilusionaron falsamente a los aficionados de las ‘Águilas’ rápidamente se terminaron. Esta tarde, se confirmó que el ‘Maguito’ le cerró la puerta una vuelta en esta ventana, más allá de su deseo de regresar en un futuro a un lugar que ama. No será refuerzo del América para esta segunda mitad del año.

De acuerdo a la información de primera mano de Alejandro Orvañanos para Claro Sports, Álvaro Fidalgo se quedará por lo menos seis meses más en Betis. Pese a correr de atrás en la consideración del cuerpo técnico, el mediocampista méxico-español no se moverá del conjunto rojiblanco en este libro de pases. Los interesados deberán seguir esperando.

Fidalgo no vestirá en breve los colores del América [Foto: Getty]

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Según el reporte, el jugador está convencido de quedarse a pelear un puesto y darlo todo para ganarse un lugar en el cuadro que dirige Manuel Pellegrini. Tras su primera temporada de adaptación, está comenzando su segunda en el equipo de Sevilla y sus expectativas son grandes. Se asegurará de no marcharse de allí sin prestar batalla dentro del equipo.

En este nuevo año deportivo del Betis, jugarán triple competencia y habrá minutos y oportunidades para todos, chance que Álvaro Fidalgo buscará aprovechar en la cancha. Con una plantilla más rica en talento, los verdiblancos intentarán llegar lo más lejos posible en la Liga Española y hacer lo mismo en la Copa del Rey y en Champions League.

Luego del entrenamiento de Betis este miércoles, el propio futbolista ratificó la información y garantizó su continuidad en el club de España y que no retornará ahora a la Liga MX. En América saben que el día que Álvaro Fidalgo decida emprender viaje de regreso a México su destino sólo será Coapa, pero deberán aguardar que siga haciendo su camino.

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Mientras Álvaro Fidalgo se quedará en el elenco sevillano, América continúa en pláticas con Betis por un competidor en su puesto: Nelson Deossa. Las ‘Águilas’ podrían incluso hacerle un favor al emblema del tricampeonato si logran llegar a un acuerdo con los españoles por el cambio. Por ahora, el entendimiento está lejos pero aún no está caído ni descartado en absoluto.