Finalmente y tras una espera que se volvió tediosa, parece haber una luz al final del túnel para Paulinho, el intachable goleador portugués que hace tiempo no pisa las canchas. Lo que al principio apuntaba a una recuperación breve acabó siendo un día a día, luego un semana a semana hasta que fueron varios meses sin su presencia.

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No obstante, este martes Antonio Mohamed trajo buenas noticias sobre la evolución del delantero, que prepara su regreso al verde césped después de su larga baja. El ‘killer’ del Toluca está muy cerca de volver a vestir la playera escarlata en un terreno de juego y solo queda aguardar un poco más, anticipó hoy el ‘Turco’.

En la conferencia de prensa previo al Toluca vs. Austin de Leagues Cup, el director técnico del conjunto escarlata fue interpelado sobre el atacante y contó su sitación. “Ya salió a campo, así que esperemos que no haya ningún contratiempo y lo podamos tener en un lapso de 10 días”, manifestó el estratega argentino esta noche en rueda de prensa.

Siguiendo el comentario del entrenador de los Diablos Rojos, Paulinho se perdería los juegos ante Austin FC y FC Juárez, pero serían sus últimos partidos ausente. El ‘9’ de Toluca tendría fecha de regreso para el cruce ante Puebla del próximo viernes 4 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc, correspondiente a la 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Si todo sale según los plazos establecidos, en ese encuentro el portugués ya podría estar en la banca de suplentes y sumar algunos minutos ingresando de cambio. Eso sí, si el equipo clasifica a semifinales de Leagues Cup no podrá decir presente, ya que ese partido sería el miércoles 2 de septiembre, dentro de los “10” días, que comentó Mohamed.

Paulinho no juega desde la final de Concacaf [Foto: Getty]

Antonio Mohamed, fastidioso con el calendario y la enfermería de Toluca:

El timonel de los ‘Diablos Rojos’ se refirió a las bajas de Luis García, Santi Simón, Érick Gutiérrez, Marcel Ruiz y Gacelo López, además de la de Paulinho, y acusó al fixture apretado. Nuevamente, el ‘Turco’ apuntó a las autoridades, no solo de Liga MX sino también de Leagues Cup, por la organización de la programación y el agotador trajín de partidos.

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“Muchas lesiones fueron accidentales, por juegos, situaciones, del poco descanso que tuvimos. Parece que el equipo que gana es el que menos descanso tiene y al que menos lugar le dan para que se prepare, me sigue pareciendo muy injusto todo eso. Nosotros llegamos a la final de la Liga el 12 o 14 de diciembre y el 5 de enero estábamos jugando, y había equipos que en ese momento ya terminaban la pretemporada cuando nosotros nos íbamos de vacaciones. Entonces en algún momento esto llega, el tema de las lesiones, pero bueno yo lo estoy explicando porque son las lesiones, nada más. Igual, con la merma de jugadores que tenemos, nosotros seguimos poniéndonos como favoritos en cualquier serie de uno contra uno. Vamos a afrontar nuestro compromiso y buscar ganar la Leagues Cup. Los que estamos vamos a dar pelea en todos los frentes y sin ningún tipo de excusas”, se explayó el DT de Toluca a horas de los cuartos de final ante Austin FC.