El jugador del momento tiene un único antecedente contra el futbol mexicano y fue ante La Máquina. El recuerdo.

Cuando se transitan los días previos a una Copa del Mundo, lo que menos esperas es que el foco esté puesto en un futbolista de una selección como Nueva Zelanda. Sin embargo, eso es lo que ha logrado Tim Payne, no solo en su país ni en Oceanía sino alrededor de todas partes del planeta, convirtiéndose en un ícono internacional.

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El futbolista que actualmente viste los colores del Wellington Phoenix de su país, se hizo mundialmente popular tras un reel viral del influencer Scarso. El creador de contenido latinoamericano decidió ‘hacer famoso’ al jugador menos conocido del Mundial 2026, y vaya si lo ha conseguido. En todos los países han vuelto tendencia su nombre.

Esa iniciativa no pasó desapercibida en nuestro país, donde los usuarios se sumaron y siguieron al futbolista en sus redes sociales, además de generar cientos de ‘memes’. Ahora bien, en el futbol también ha existido un vínculo entre el jugador del momento y México, con un antecedente que muchos tendrán presente y otros tantos no.

El recuerdo protagonizado por la figura pública Tim Payne fue el juego del tercer puesto del Mundial de Clubes 2014. En aquel encuentro, histórico para el equipo donde jugaba el futbolista en ese momento, el defensa fue titular. Y lo hizo precisamente ante uno de los grandes y tradicionales equipos del futbol mexicano, sobre el cual fue verdugo.

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Tim Payne fue titular ante los mexicanos en Marruecos.

En aquella oportunidad, el Auckland City de Tim Payne venció a Cruz Azul y se quedó con el último lugar del podio y la medalla de bronca de ese torneo de FIFA que ganó Real Madrid. El partido de aquel Mundial de Clubes finalizó 1-1 en tiempo regular, con goles de Joao Rojas para ‘La Máquina’ y de Ryan de Vries para el cuadro de Nueva Zelanda.

Tras la igualdad final, el encuentro se decidió desde los doce pasos… ¡y Tim Payne le marcó un gol en la tanda de penales! Cruz Azul cayó por 4-2 en la definición y acabó en el cuarto puesto. El popular futbolista marcó la primera de las ejecuciones para los oceánicos, mientras que para los mexicanos había anotado Christian Giménez. De los restantes, Cruz Azul erró dos y Auckland City solo uno.

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El derechazo de Tim Payne para vencer a José Corona de Cruz Azul: