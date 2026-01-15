Toluca no solamente logró con sus últimos títulos seguir nutriendo su palmarés y asentarse entre los grandes clubes del futbol mexicano. También consiguió recuperar reconocimiento internacional, revalorizar a su plantilla y que el resto del continente vuelva a poner sus ojos en la institución. Y esa atención ha impactado a todos los niveles en los ‘Diablos Rojos’.

Uno de los aspectos que ha tenido esa vidriera del cuadro escarlata, ha sido las numerosas propuestas que ha recibido por futbolistas de su primer equipo. Y la más reciente de ellas ha sido por una de sus nuevas figuras: recibió una oferta formal por Nicolás Castro, volante argentino que llegó hace poco más de seis meses y que fue de las estrellas del bicampeonato.

Para colmo, la mayor sorpresa fue que el remitente era Estudiantes de La Plata, campeón de la Liga Argentina. El conjunto platense es el “equipo del momento” en ese país, tras haber conquistado el último campeonato y el Trofeo de Campeones. Manuel Calibe, reconocido periodista que cubre a Estudiantes, fue quien reveló la noticia del interés del ‘Pincha’ por el mediocentro.

Así, de campeón argentino a campeón mexicano se intentó realizar una operación que no llegaría a buen puerto. Es que Toluca no está dispuesto a desprenderse de su joya y por ello pidió una fortuna, que sabía que el club sudamericano no podría pagar. De ese modo, le arrebató la ilusión al ‘León’, que quería reforzarse a lo grande para disputar la Copa Libertadores 2026.

De acuerdo a la información brindada por Antonio Rivas, otro corresponsal del cuadro rojiblanco, el Diablo Rojo cotizó al enganche en ¡8 millones de dólares! En Argentina, sobre todo para los equipos que no son River o Boca, esas cifras son imposibles de afrontar. De inmediato, Estudiantes se bajó de la conversación por Nico Castro y decidió encarar la búsqueda por otros destinos.

El verano pasado, Toluca había comprado la ficha del jugador en 5 millones al Elche, pero lógicamente por su buen rendimiento y los títulos, su precio escaló. Cuando muchos pensaban que cambiar la Liga Española (Elche había ascendido) por la Liga MX era un error, hoy Nicolás Castro se ha convertido en un futbolista total. Además, se transformó en un elemento muy atractivo para el mercado, y en un baluarte caro dentro del patrimonio escarlata.