Desafortunadamente, lo que nadie en Toluca quería volver a escuchar terminó sucediendo, y el equipo perderá nuevamente a uno de sus grandes talentos. Alexis Vega tendrá que ser operado y causará baja para el próximo tiempo en los ‘Diablos Rojos’, con el antecedente reciente del problema que tuvo el torneo pasado.

En la última campaña, el capitán del conjunto choricero se había perdido casi toda la Liguilla más dos fechas de la fase regular, a causa de un desgarro de grado 2. En esta oportunidad, el dolor de la cabeza se lo genera el mismo sector: el tobillo. Sin embargo, no se trata de una nueva lesión sino un episodio diferente.

De acuerdo al parte médico reportado por Toluca, el delantero escarlata se someterá a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscpico. ¿De qué se trata? En pocas palabras, una cirugía donde el profesional hace pequeñas incisiones en la piel y allí inserta una mini-cámara y herramientas minúsculas. Eso le permite observar lo que sucede y quitar ‘lo que molesta’.

Precisamente, el cuerpo médico tomó esta decisión a causa de dolores que el futbolista sigue sufriendo en la zona. Esta intervención quirúrgica hará que se pueda remover tejido, cartílago o restos de hueso, según corresponda, lo que sea que al jugador le esté molestando. Alexis Vega no se ha vuelto a lesionar, sino que hay algo dentro que no se nota con facilidad y no le permite pisar ni moverse con normalidad.

