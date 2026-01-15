En la continuidad de la tercera jornada del Clausura 2026, un partidazo espectacular dejará a los fanáticos mexicanos pegados al televisor. Tigres, último subcampeón del torneo, recibirá al Toluca, campeón vigente y verdugo de los ‘Felinos’ en la última final de la Liga MX. A continuación, entérate todos los detalles del encuentro.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca al juego del Clausura 2026?

Los ‘Universitarios’ arriban a este compromiso luego de caer por 1-0 ante Pumas en condición de local, con el tanto de Robert Morales (ex Toluca). Con esa derrota, los dirigidos por Guido Pizarro cayeron a la 11° posición del campeonato, donde se ubican con 3 unidades.

Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ vienen de vencer por 3-1 a Santos Laguna en casa, con los goles de Haret Ortega en contra, Marcel Ruiz y Helinho. Con aquel triunfo, el conjunto de Antonio Mohamed escaló al 1° lugar de la tabla del torneo, donde se estaciona con 6 puntos.

Toluca visita el Volcán con el parche de campeón [foto: Getty]

¿Cuándo juegan Tigres vs. Toluca por el Clausura 2026?

El partido Tigres UANL vs. Deportivo Toluca tendrá lugar este sábado 17 de enero, con sede en el Estadio Universitario de Nuevo León. Los ‘Felinos’ serán locales por segunda fecha consecutiva. El juego de la jornada 3 del Torneo Clausura dará comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el segundo turno de la agenda del día.

¿Dónde ver EN VIVO Tigres vs. Toluca por televisión en México?

El partido Tigres UANL vs. Deportivo Toluca se podrá sintonizar en vivo y en directo por televisión, en forma exclusiva, a través de las pantallas de FOX y Azteca 7. Serán las únicas dos señales que pasarán el encuentro de la tercera fecha por TV.

¿Dónde ver EN VIVO Tigres vs. Toluca por internet en México?

El partido Tigres UANL vs. Deportivo Toluca contará con la transmisión en simultáneo vía online, de las plataformas FOX One y TV Azteca. Además, se podrá seguir también por streaming en sulo mexicano por medio de la pantalla de Azteca Deportes Network.

