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Alineaciones de Andorra y Malta por la Liga de Naciones: formaciones probables

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Andorra vs. Malta, Liga de Naciones
Andorra vs. Malta, Liga de Naciones

Se viene Andorra vs. Malta este jueves 24 de septiembre desde las 10:00 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Las alineaciones de Andorra y Malta

Andorra (4-4-2): Iker Álvarez, Moisés San Nicolás, Ian Olivera, Max Llovera, Biel Borrà, Joan Cervos, Éric Izquierdo, Pau Babot, Arón Rodrigo, Guillaume López, Albert Rosas. DT: Koldo Álvarez.

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Malta (4-2-3-1): Henry Bonello, Ryan Camenzuli, Enrico Pepe, Gabriel Mentz, Zach Muscat, Paul Mbong, Alexander Satariano, Matthew Guillaumier, Irvin Cardona, Ilyas Chouaref, Juan Corbalan. DT: Emilio De Leo.

Suplentes de Andorra: Josep Gomes, Adrian Gomes, Marc Rebes, Èric de Pablos, Ot Remolins, Hugo Ferreira, Ricard Fernandez, Sergio Moreno, Francisco Pires, Jesus Rubio, Joao Teixeira, Marc Garcia.

Suplentes de Malta: Joseph Mbong, Jake Grech, Brandon Paiber, Matthias Debono, Myles Beerman, Rashed Al-Tumi, Andrea Zammit, Adam Overend, Keyon Ewurum, Jean Borg, Kurt Shaw, Yannick Yankam.

La previa de Andorra y Malta: todo lo que tenés que saber

  • Día: jueves 24 de septiembre
  • Hora: 10:00 (hora de México)
  • Historial: 6 cruces — Andorra ganó 0, Malta ganó 2 y empataron 4
  • Último antecedente: 19/11/2024: Malta 0-0 Andorra
  • Próximo partido de Andorra: vs. Gibraltar, domingo 27 de septiembre
  • Próximo partido de Malta: vs. Gibraltar, jueves 1 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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