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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Malta por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra vs. Malta, Liga de Naciones
Andorra vs. Malta, Liga de Naciones

Andorra es local ante Malta este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Liga de Naciones.

Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Andorra viene de perder 0-3 como visitante ante Kosovo. Antes ganó 2-0 como local ante Liechtenstein.

Malta ganó 2-0 como visitante ante Azerbaiyán en la fecha anterior. Antes perdió 1-2 como visitante ante Eslovaquia.

El historial entre Andorra y Malta

Andorra y Malta se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 de Malta y 4 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League
10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League
14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League
10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League
26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies
07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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