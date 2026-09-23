Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Malta por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra es local ante Malta este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Liga de Naciones.
Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Andorra viene de perder 0-3 como visitante ante Kosovo. Antes ganó 2-0 como local ante Liechtenstein.
Malta ganó 2-0 como visitante ante Azerbaiyán en la fecha anterior. Antes perdió 1-2 como visitante ante Eslovaquia.
El historial entre Andorra y Malta
Andorra y Malta se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 de Malta y 4 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/11/2024
|Malta vs. Andorra
|0-0
|UEFA Nations League
|10/09/2024
|Andorra vs. Malta
|0-1
|UEFA Nations League
|14/11/2020
|Malta vs. Andorra
|3-1
|UEFA Nations League
|10/10/2020
|Andorra vs. Malta
|0-0
|UEFA Nations League
|26/03/2002
|Malta vs. Andorra
|1-1
|Friendlies
|07/02/2000
|Malta vs. Andorra
|1-1
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.