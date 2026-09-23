Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Malta por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Actualizado el 24/09/2026 - 08:17hs EST

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra es local ante Malta este jueves 24 de septiembre por la primera jornada de la Liga de Naciones.

Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Andorra viene de perder 0-3 como visitante ante Kosovo. Antes ganó 2-0 como local ante Liechtenstein.

Malta ganó 2-0 como visitante ante Azerbaiyán en la fecha anterior. Antes perdió 1-2 como visitante ante Eslovaquia.

El historial entre Andorra y Malta

Andorra y Malta se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 de Malta y 4 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League 14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League 10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League 26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies 07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis