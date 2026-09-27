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Liga de Naciones

Alineaciones de Turquía y Italia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Turkey vs. Italy, Liga de Naciones
Turkey vs. Italy, Liga de Naciones

Se viene Turquía vs. Italia este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Turquía y Italia

Turquía viene de caer 0-1 ante Francia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Italia viene de caer 0-2 ante Bélgica y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Turquía y Italia

Turquía (3-4-2-1): Altay Bayindir, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Zeki Celik, Can Uzun, Arda Guler, Ferdi Kadioglu, Ismail Yuksek, Salih Ozcan, Oguz Aydin, Baris Alper Yilmaz. DT: Vincenzo Montella.

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Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Diego Coppola, Gianluca Mancini, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Gianni Romano, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean.

Suplentes de Turquía: Melih Kabasakal, Kerem Akturkoglu, Deniz Gul, Eren Elmali, Ozan Kabak, Irfan Can Kahveci, Yunus Akgun, Emirhan Topcu, Aral Simsir, Okan Kocuk.

Suplentes de Italia: Michael Kayode, Honest Ahanor, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Marco Carnesecchi, Rolando Mandragora, Guglielmo Vicario, Issa Doumbia, Davide Frattesi, Mohamed Ali Zoma, Giorgio Scalvini, Daniel Maldini.

La previa de Turquía y Italia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 28 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 11 cruces — Turquía ganó 0, Italia ganó 7 y empataron 4
  • Último antecedente: 04/06/2024: Italia 0-0 Turquía
  • Próximo partido de Turquía: vs. Bélgica, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Italia: vs. Francia, viernes 2 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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