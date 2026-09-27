Alineaciones de Turquía y Italia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Turquía vs. Italia este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Turquía y Italia
Turquía viene de caer 0-1 ante Francia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Italia viene de caer 0-2 ante Bélgica y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Turquía y Italia
Turquía (3-4-2-1): Altay Bayindir, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Zeki Celik, Can Uzun, Arda Guler, Ferdi Kadioglu, Ismail Yuksek, Salih Ozcan, Oguz Aydin, Baris Alper Yilmaz. DT: Vincenzo Montella.
Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Diego Coppola, Gianluca Mancini, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Gianni Romano, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean.
Suplentes de Turquía: Melih Kabasakal, Kerem Akturkoglu, Deniz Gul, Eren Elmali, Ozan Kabak, Irfan Can Kahveci, Yunus Akgun, Emirhan Topcu, Aral Simsir, Okan Kocuk.
Suplentes de Italia: Michael Kayode, Honest Ahanor, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Marco Carnesecchi, Rolando Mandragora, Guglielmo Vicario, Issa Doumbia, Davide Frattesi, Mohamed Ali Zoma, Giorgio Scalvini, Daniel Maldini.
La previa de Turquía y Italia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 28 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 11 cruces — Turquía ganó 0, Italia ganó 7 y empataron 4
- Último antecedente: 04/06/2024: Italia 0-0 Turquía
- Próximo partido de Turquía: vs. Bélgica, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Italia: vs. Francia, viernes 2 de octubre