Alineaciones de Eslovenia y Escocia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Eslovenia vs. Escocia este sábado 26 de septiembre en el Stozice Stadium desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Eslovenia y Escocia
Eslovenia (4-3-2-1): Jan Oblak, David Brekalo, Jaka Bijol, Vanja Drkušić, Žan Karničnik, Žan Vipotnik, Tomi Horvat, Timi Elsnik, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Andraž Šporar.
Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Scott McKenna, Stephen Welsh, Luis Binks, John McGinn, Andy Robertson, Nathan Patterson, Aaron Hickey, Billy Gilmour, Oli McBurnie, Robbie Ure. DT: Sebastien Pocognoli.
Suplentes de Eslovenia: Benjamin Sesko, Jošt Urbančič, Mark Zabukovnik, Tjaš Begić, Benjamin Verbič, Matevž Vidovšek, Erik Janža, David Zec, Danijel Šturm, Aljoša Matko, Nik Prelec, Tamar Svetlin, Srdjan Kuzmic, Zan Zaletel, Igor Vekić.
Suplentes de Escocia: Kieron Bowie, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Lennon Miller, Ben Gannon-Doak, Jack Hendry, Josh McPake, Kieran Tierney, Josh Doig, James Wilson, Liam Kelly, Colby Donovan, Luke Graham, Kenny McLean, Jon McCracken, Findlay Curtis, Scott Bain, Kristi Montgomery.
La previa de Eslovenia y Escocia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 26 de septiembre
- Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España
- Estadio: Stozice Stadium
- Historial: 5 cruces — Eslovenia ganó 0, Escocia ganó 2 y empataron 3
- Último antecedente: 08/10/2017: Eslovenia 2-2 Escocia
- Próximo partido de Eslovenia: vs. Macedonia del Norte, martes 29 de septiembre
- Próximo partido de Escocia: vs. Suiza, martes 29 de septiembre