Alineaciones de Eslovenia y Escocia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre en el Stozice Stadium por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Eslovenia vs. Escocia este sábado 26 de septiembre en el Stozice Stadium desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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