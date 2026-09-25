Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Escocia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Actualizado el 25/09/2026 - 09:39hs EST

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Escocia visita a Eslovenia este sábado 26 de septiembre en el Stozice Stadium por la Liga de Naciones.

Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia perdió 1-2 como visitante ante Croacia en la fecha anterior. Antes empató 1-1 como local ante Chipre.

En su último compromiso, Escocia perdió 0-3 como local ante Brasil. Antes perdió 0-1 como local ante Marruecos.

El historial entre Eslovenia y Escocia

Eslovenia y Escocia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 de Escocia y 3 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.