Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Escocia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Escocia visita a Eslovenia este sábado 26 de septiembre en el Stozice Stadium por la Liga de Naciones.
Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Eslovenia perdió 1-2 como visitante ante Croacia en la fecha anterior. Antes empató 1-1 como local ante Chipre.
En su último compromiso, Escocia perdió 0-3 como local ante Brasil. Antes perdió 0-1 como local ante Marruecos.
El historial entre Eslovenia y Escocia
Eslovenia y Escocia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 de Escocia y 3 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/10/2017
|Eslovenia vs. Escocia
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2017
|Escocia vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/02/2012
|Eslovenia vs. Escocia
|1-1
|Friendlies
|12/10/2005
|Eslovenia vs. Escocia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2004
|Escocia vs. Eslovenia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|4
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|5
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|9
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|10
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|11
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Eslovenia y Escocia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.