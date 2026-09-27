Alineaciones de Georgia y Ucrania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Georgia vs. Ucrania este lunes 28 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Georgia y Ucrania
Georgia viene de caer 0-1 ante Irlanda del Norte y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Ucrania viene de ganarle 1-0 a Hungría y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Georgia y Ucrania
Georgia (4-3-3): Giorgi Mamardashvili, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Lasha Dvali, Otar Kakabadze, Saba Kharebashvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze, Giorgi Kvernadze.
Ucrania (4-4-2): Anatoliy Trubin, Mykola Matvienko, Illia Zabarnyi, Illia Krupskyi, Valerii Bondar, Georgiy Sudakov, Oleh Ocheretko, Volodymyr Brazhko, Viktor Tsygankov, Danylo Sikan, Vladyslav Vanat.
Suplentes de Georgia: Otar Kiteishvili, Zuriko Davitashvili, Giorgi Chakvetadze, Budu Zivzivadze, Davit Kereselidze, Ilia Beriashvili, Gizo Mamageishvili, Irakli Yegoian, Georgiy Tsitaishvili, Giorgi Gagua, Jemal Tabidze, Luka Gugeshashvili.
Suplentes de Ucrania: Vitaliy Mykolenko, Dmytro Riznyk, Georgiy Yermakov, Eduard Sarapiy, Oleksandr Drambaev, Andriy Yarmolenko, Maksym Khlan, Igor Krasnopir, Yehor Nazaryna, Oleksandr Zubkov, Matviy Ponomarenko.
La previa de Georgia y Ucrania: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 28 de septiembre
- Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 11 cruces — Georgia ganó 0, Ucrania ganó 7 y empataron 4
- Último antecedente: 16/11/2024: Georgia 1-1 Ucrania
- Próximo partido de Georgia: vs. Hungría, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Ucrania: vs. Irlanda del Norte, viernes 2 de octubre