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Liga de Naciones

Alineaciones de Georgia y Ucrania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Georgia y Ucrania se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Georgia vs. Ukraine, Liga de Naciones
Georgia vs. Ukraine, Liga de Naciones

Se viene Georgia vs. Ucrania este lunes 28 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Georgia y Ucrania

Georgia viene de caer 0-1 ante Irlanda del Norte y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Ucrania viene de ganarle 1-0 a Hungría y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Georgia y Ucrania

Georgia (4-3-3): Giorgi Mamardashvili, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Lasha Dvali, Otar Kakabadze, Saba Kharebashvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze, Giorgi Kvernadze.

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Ucrania (4-4-2): Anatoliy Trubin, Mykola Matvienko, Illia Zabarnyi, Illia Krupskyi, Valerii Bondar, Georgiy Sudakov, Oleh Ocheretko, Volodymyr Brazhko, Viktor Tsygankov, Danylo Sikan, Vladyslav Vanat.

Suplentes de Georgia: Otar Kiteishvili, Zuriko Davitashvili, Giorgi Chakvetadze, Budu Zivzivadze, Davit Kereselidze, Ilia Beriashvili, Gizo Mamageishvili, Irakli Yegoian, Georgiy Tsitaishvili, Giorgi Gagua, Jemal Tabidze, Luka Gugeshashvili.

Suplentes de Ucrania: Vitaliy Mykolenko, Dmytro Riznyk, Georgiy Yermakov, Eduard Sarapiy, Oleksandr Drambaev, Andriy Yarmolenko, Maksym Khlan, Igor Krasnopir, Yehor Nazaryna, Oleksandr Zubkov, Matviy Ponomarenko.

La previa de Georgia y Ucrania: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 28 de septiembre
  • Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
  • Historial: 11 cruces — Georgia ganó 0, Ucrania ganó 7 y empataron 4
  • Último antecedente: 16/11/2024: Georgia 1-1 Ucrania
  • Próximo partido de Georgia: vs. Hungría, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Ucrania: vs. Irlanda del Norte, viernes 2 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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