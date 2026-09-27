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Liga de Naciones

Alineaciones de Irlanda del Norte y Hungría por la Liga de Naciones: formaciones probables

Irlanda del Norte y Hungría se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Northern Ireland vs. Hungary, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Hungary, Liga de Naciones

Se viene Irlanda del Norte vs. Hungría este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Irlanda del Norte y Hungría

Irlanda del Norte viene de ganarle 1-0 a Georgia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Hungría viene de caer 0-1 ante Ucrania y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Irlanda del Norte y Hungría

Irlanda del Norte (4-1-4-1): Pierce Charles, Trai Hume, Ciaron Brown, Daniel Ballard, Tom Atcheson, Justin Devenny, Isaac Price, Ethan Galbraith, Patrick Kelly, Shea Charles, Jamie Donley. DT: Michael O'Neill.

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Hungría (4-3-1-2): Balázs Tóth, Miloš Kerkez, Márk Csinger, Willi Orban, Bendeguz Bolla, Dominik Szoboszlai, Milán Vitális, Áron Csongvai, András Schäfer, Dániel Lukács, Donát Bárány. DT: Marco Rossi.

Suplentes de Irlanda del Norte: Terry Devlin, Jordan Thompson, Callum Marshall, Ceadach O'Neill, Paul Smyth, Conor Hazard, Kieran Morrison, Ruairi McConville, Paddy McNair, Brodie Spencer, Josh Magennis, Bailey Peacock-Farrell.

Suplentes de Hungría: Damir Redzic, Ármin Pécsi, Attila Osváth, Kornél Szűcs, Ákos Markgráf, Tamás Szűcs, Bence Gundel-Takács, Gábor Jurek, Zsolt Nagy, Toth Rajmund, Alex Toth.

La previa de Irlanda del Norte y Hungría: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 28 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 6 cruces — Irlanda del Norte ganó 1, Hungría ganó 4 y empataron 1
  • Último antecedente: 29/03/2022: Irlanda del Norte 0-1 Hungría
  • Próximo partido de Irlanda del Norte: vs. Ucrania, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Hungría: vs. Georgia, viernes 2 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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