Alineaciones de Irlanda del Norte y Hungría por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Irlanda del Norte vs. Hungría este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Irlanda del Norte y Hungría
Irlanda del Norte viene de ganarle 1-0 a Georgia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Hungría viene de caer 0-1 ante Ucrania y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Irlanda del Norte y Hungría
Irlanda del Norte (4-1-4-1): Pierce Charles, Trai Hume, Ciaron Brown, Daniel Ballard, Tom Atcheson, Justin Devenny, Isaac Price, Ethan Galbraith, Patrick Kelly, Shea Charles, Jamie Donley. DT: Michael O'Neill.
Hungría (4-3-1-2): Balázs Tóth, Miloš Kerkez, Márk Csinger, Willi Orban, Bendeguz Bolla, Dominik Szoboszlai, Milán Vitális, Áron Csongvai, András Schäfer, Dániel Lukács, Donát Bárány. DT: Marco Rossi.
Suplentes de Irlanda del Norte: Terry Devlin, Jordan Thompson, Callum Marshall, Ceadach O'Neill, Paul Smyth, Conor Hazard, Kieran Morrison, Ruairi McConville, Paddy McNair, Brodie Spencer, Josh Magennis, Bailey Peacock-Farrell.
Suplentes de Hungría: Damir Redzic, Ármin Pécsi, Attila Osváth, Kornél Szűcs, Ákos Markgráf, Tamás Szűcs, Bence Gundel-Takács, Gábor Jurek, Zsolt Nagy, Toth Rajmund, Alex Toth.
La previa de Irlanda del Norte y Hungría: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 28 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 6 cruces — Irlanda del Norte ganó 1, Hungría ganó 4 y empataron 1
- Último antecedente: 29/03/2022: Irlanda del Norte 0-1 Hungría
- Próximo partido de Irlanda del Norte: vs. Ucrania, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Hungría: vs. Georgia, viernes 2 de octubre