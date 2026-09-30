Alineaciones de Irlanda y Austria por la Liga de Naciones: formaciones probables

Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Irlanda vs. Austria este jueves 1 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Irlanda y Austria

Irlanda viene de ganarle 3-0 a Israel y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Austria viene de ganarle 3-1 a Kosovo y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Irlanda y Austria

Irlanda (3-5-1-1): Caoimhin Kelleher, James Abankwah, Dara O'Shea, Jake O'Brien, Adam Idah, Ryan Manning, Conor Coventry, Jayson Molumby, Jack Moylan, Liam Kitching, Troy Parrott. DT: Heimir Hallgrímsson.

Austria (4-2-3-1): Christian Zawieschitzky, Maximilian Wöber, Kevin Danso, David Affengruber, Nikolas Veratschnig, Paul Wanner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Junior Adamu, Romano Schmid, Patrick Wimmer. DT: Ralf Rangnick.

Suplentes de Irlanda: Liam Scales, Jason Knight, Thomas Cannon, Finn Azaz, Joel Bagan, John Egan, Max O'Leary, Owen Elding, Chiedozie Ogbene, Rocco Vata, Killian Phillips, Jimmy Dunne, Gavin Bazunu, Josh Keeley.

Suplentes de Austria: Alexander Schlager, Stefan Posch, Vasilije Markovic, Saša Kalajdžić, Christoph Lang, Florian Wiegele, Felix Bacher, Carney Chukwuemeka, Marco Grüll, Sascha Horvath, Alexander Prass, Marco Friedl.

La previa de Irlanda y Austria: todo lo que hay que saber

Día: jueves 1 de octubre

jueves 1 de octubre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Historial: 10 cruces — Irlanda ganó 2, Austria ganó 5 y empataron 3

10 cruces — Irlanda ganó 2, Austria ganó 5 y empataron 3 Último antecedente: 11/06/2017: Irlanda 1-1 Austria

11/06/2017: Irlanda 1-1 Austria Próximo partido de Irlanda: vs. Israel, domingo 4 de octubre

vs. Israel, domingo 4 de octubre Próximo partido de Austria: vs. Kosovo, domingo 4 de octubre