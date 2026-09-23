Alineaciones de Kosovo y Irlanda por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Kosovo vs. Irlanda este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Kosovo y Irlanda
Kosovo (4-4-2): Arijanet Murić, Dion Gallapeni, Albian Hajdari, Donat Rrudhani, Lumbardh Dellova, Leon Avdullahu, Edon Zhegrova, Veldin Hodža, Mërgim Vojvoda, Vedat Muriqi, Fisnik Asllani. DT: Franco Foda.
Irlanda (3-4-2-1): Caoimhin Kelleher, Liam Kitching, Dara O'Shea, Jake O'Brien, Chiedozie Ogbene, Finn Azaz, Ryan Manning, Jayson Molumby, James Abankwah, Jason Knight, Troy Parrott. DT: Heimir Hallgrímsson.
Suplentes de Kosovo: Leard Sadriu, Ilir Krasniqi, Dion Kacuri, Milot Rashica, Erblin Osmani, Albion Rrahmani, Visar Bekaj, Vesel Demaku, Valmir Matoshi, Amir Saipi, Ermal Krasniqi, Lindon Emërllahu, Baton Zabërgja, Milot Avdyli, Muharrem Jashari, Ron Raçi.
Suplentes de Irlanda: Harvey Vale, Joel Bagan, Jack Moylan, Adam Idah, Owen Elding, Rocco Vata, John Egan, Conor Coventry, Liam Scales, Jamie McGrath, Max O'Leary, Gavin Bazunu, Thomas Cannon, Jimmy Dunne, Killian Phillips, Bosun Lawal.
La previa de Kosovo y Irlanda: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Próximo partido de Kosovo: vs. Austria, domingo 27 de septiembre
- Próximo partido de Irlanda: vs. Israel, domingo 27 de septiembre